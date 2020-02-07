Качественная модель, которая пользуется большой популярностью среди покупателей. Объем резервуара для воды составляет 300 мл. Емкость встроенного аккумулятора 1400 мАч. В комплект входит четыре универсальные насадки, с помощью которых можно быстро и эффективно очистить полость рта. Давление воды возможно отрегулировать от 40-90 PSI. В комментариях пользователи отмечают, что данная модель полностью соответствует описанию, имеет хорошее качество и простая в использовании.





Цена: US $34.55 - 36.55

Одна из самых удачных моделей, которая идеально подходит для деликатной чистки зубов. Ирригатор получил современный дизайн и компактный размер. Напор воды можно регулировать в пределах 50–110 PSI. Имеет несколько режимов чистки и светодиодные индикаторы. Емкость для воды 300 мл. Встроенный аккумулятор на 2150 мАч. На одной зарядке проработает 30 минут. Интересная модель, к которой стоит присмотреться.



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Цена: US $27.49

Отличная модель ирригатора для всей семьи, идеально сочетает в себе цену и качество. Всего за 60 секунд он эффективно очистить всю полость рта. В комплекте идут дополнительные насадки: три стандартные и четыре для удаления грязи с протезов, мостов и языка. Объем резервуара для воды: 600 мл. Данная модель очень простая и удобная в использовании, за ней легко ухаживать и мыть. Подойдет для всей семьи.





Цена: US $35.09 - 38.39

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Одна из самых популярных моделей ирригатора, которую можно найти на AliExpress. Пользователи отмечают в своих комментариях хорошее качество модели и удобство использования. В комплекте поставки идет сразу семь насадок: три стандартные насадки, остальные для имплантов, для коронок, пародонтальная и специальная для языка. Ирригатор оснащен ультрафиолетовой лампой для дезинфекции насадок, которая производится автоматически.

Цена: US $38.99

Интересная модель ирригатора, для работы которой не требуется электричество. Аппарат просто подключается к носику крана, после этого вода будет поступать через рукоятку и будет подаваться под давлением в полость рта. Вес: 300 гр.

Цена: US $9.75













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