Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - полицейская нагрудная камера, планшет для черчения, защита от изгибов кабеля и многое другое
Планшет для черчения
На рынке представлено огромное количество разнообразных моделей планшетов для рисования, среди которых очень трудно определиться и выбрать более качественный с приемлемой ценой. Представляю вашему вниманию отличную модель для черчения. Планшет оснащен светодиодами. Подсветка регулируется. Размер: 33x22x0,35 см. Планшет простой и удобный в использовании. Имеет высокий рейтинг и массу положительных отзывов.
Цена: US $5.59 - 16.79
Полицейская нагрудная камера
Интересная находка на АлиЭкспресс - полицейская нагрудная камера. С углом обзора 90 градусов. Емкость аккумулятора составляет 800 мАч, этого вполне достаточно для работы камеры на протяжении четырех часов. Камера поддерживает карты памяти до 32 Гб. В своих комментариях пользователи отмечают хорошее качество картинки.
рекламаЦена: US $26.39
Дозатор для жидкого мыла
Популярный дозатор для жидкого мыла от компании Xiaomi. Такое устройство будет отлично смотреться как в ванной комнате, так и на кухне. Оснащен датчиком движения, стоит вам только поднести руки к дозатору, и он вам автоматическое выдаст нужную порцию мыла.
Цена: US $6.21 - 18.89
Сетевой адаптер
Данное устройство пригодится людям, которые имеют огромное количество гаджетов. Адаптер оснащен пятью USB портами. С его помощью одновременно можно заряжать до 5 гаджетов. Выходной ток 8 А. Штука пользуется популярностью среди пользователей, имеет хороший рейтинг и качество.
Цена: US $12.39
Кружка хамелеон
рекламаОригинальная кружка хамелеон, стоит вам только налить горячую воду, кружка поменяет цвет, а на поверхности выступит оригинальный рисунок. Смотрится такая кружка необычно и идеально подойдет для подарка коллеге или близкому человеку.
Цена: US $9.20
Защита от изгибов
Очень полезная вещь за копейки. Она сможет надолго продлить жизнь вашим кабелям. Насадка фиксируется возле разъема и защищает провода от изгибов.
Цена: US $0.14 - 0.24 / набор
Подметальная машина
Быстро очистить поверхность от мусора и пыли вам поможет механическая швабра со встроенными щетками. Такая швабра способна заменить пылесос. Пользоваться просто и удобно. Изготовлена из АБС-пластика + нержавеющая сталь. Вес : 900 гр.
Цена: US $15.93 - 16.48
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