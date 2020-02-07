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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - полицейская нагрудная камера, планшет для черчения, защита от изгибов кабеля и многое другое

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Планшет для черчения

На рынке представлено огромное количество разнообразных моделей планшетов для рисования, среди которых очень трудно определиться и выбрать более качественный с приемлемой ценой. Представляю вашему вниманию отличную модель для черчения. Планшет оснащен светодиодами. Подсветка регулируется. Размер: 33x22x0,35 см. Планшет простой и удобный в использовании. Имеет высокий рейтинг и массу положительных отзывов. 

Цена: US $5.59 - 16.79

Полицейская нагрудная камера 

Интересная находка на АлиЭкспресс - полицейская нагрудная камера. С углом обзора 90 градусов. Емкость аккумулятора составляет 800 мАч, этого вполне достаточно для работы камеры на протяжении четырех часов. Камера поддерживает карты памяти до 32 Гб. В своих комментариях пользователи отмечают хорошее качество картинки.

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Цена: US $26.39

Дозатор для жидкого мыла

Популярный дозатор для жидкого мыла от компании Xiaomi. Такое устройство будет отлично смотреться как в ванной комнате, так и на кухне. Оснащен датчиком движения, стоит вам только поднести руки к дозатору, и он вам автоматическое выдаст нужную порцию мыла. 

Цена: US $6.21 - 18.89

Сетевой адаптер

Данное устройство пригодится людям, которые имеют огромное количество гаджетов. Адаптер оснащен пятью USB портами. С его помощью одновременно можно заряжать до 5 гаджетов. Выходной ток 8 А.  Штука пользуется популярностью среди пользователей, имеет хороший рейтинг и качество.

Цена: US $12.39

Кружка хамелеон

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Оригинальная кружка хамелеон, стоит вам только налить горячую воду, кружка поменяет цвет, а на поверхности выступит оригинальный рисунок. Смотрится такая кружка необычно и идеально подойдет для подарка коллеге или близкому человеку. 

Цена: US $9.20

Защита от изгибов

Очень полезная вещь за копейки. Она сможет надолго продлить жизнь вашим кабелям. Насадка фиксируется возле разъема и защищает провода от изгибов.   


Цена: US $0.14 - 0.24 / набор

Подметальная машина

Быстро очистить поверхность от мусора и пыли вам поможет механическая швабра со встроенными щетками. Такая швабра способна заменить пылесос. Пользоваться просто и удобно. Изготовлена из АБС-пластика + нержавеющая сталь. Вес : 900 гр.

Цена:  US $15.93 - 16.48



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07:49
Максимка что-ли?))
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Рома Романов
07:45
Я вот тоже совсем не давно апгрейт сделал своего пк. Но статья немного не для меня... Дело в том, что теперь у меня интерес пропал к компьютеру). И смех и грех). Играть на нём особо нечего, только нем...
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Batareykin
07:44
Я иду по траве, босы ноги мочю, я такой же как все, я е...ться хочу ...
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x.7
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Сильвестр с талоном
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Вы чего ироды, на нормальных людей опять напали?
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