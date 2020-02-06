В настоящее время качественное охлаждение современной видеокарты - более важная и сложная задача, чем охлаждение центральных процессоров. Вам стоит обратить внимание на водоблок Bykski с отличными ттеплопоглощающими свойствами, а также с яркой подсветкой, подключение производится посредствам 3 pin коннектора. Мощность: 0,9 Вт. Срок службы вентилятора составляет 30 000 часов. Уровень шума 17 Дб. Цена: US $86.95 - 95.26

Один из самых популярных рюкзаков-органайзеров, который вы сможете найти на АлиЭкспресс. Выделяется среди конкурентов отличным качеством, большой вместительностью и удобством использования. Все швы прошиты ровно и аккуратно. Сочетает в себе два качественных материала (полиэстер + искусственная кожа). Имеет дополнительный USB порт для подключения смартфона.

Цена: US $46.80 - 50.31

Хорошая механическая клавиатура с настраиваемой RGB подсветкой (9 режимов свечения). Раскладка стандартная и соответствует стандартам полноразмерных моделей. Количество клавиш: 104 шт. При нажатии слышен хороший отчетливый звук, который оценят геймеры во время игрового процесса. Скорость отклика клавиш 3 мс.

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Цена: US $83.00

Оригинальный удлинитель с красочной RGB подсветкой. Зная распиновку и вольтаж его можно установить в любое устройство. Подсветка RGB с несколькими режимами свечения и нестандартным 3 pin. Управление подсветкой производится посредством нажатия трех механических клавиш, которые идут в комплекте поставки.

Цена: US $30.68 - 79.51

Популярная игровая мышь с ярким дизайном и приемлемой ценой. Корпус из качественного пластика с перфорированными вставками подсвечивается красочной RGB подсветкой. Посредине находится механическая кнопка переключения dpi, которое можно выставить в пределах от 500 до 3500. По две кнопки с микропереключателями находятся по бокам.

Цена: US $17.77

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USB-кабель, который выделяется среди аналогов не только красочной подсветкой, но и хорошим качеством. Это подтверждают пользователи в своих комментариях. Кабель не потребляет много энергии и вы его точно не потеряете ночью. Вес: 35 гр. Длина: 1 м.

Цена: US $3.56

Один из самых популярных SSD, который по размеру чуть больше флешки. Корпус металлический. На странице продавца вы найдете различные вариации объема памяти от 120 до 240 Гб. Скорость чтения составляет 350 Мб/с, записи - 310 Мб/с. Приятно радует хорошее качество, высокий рейтинг и множество положительных отзывов.

Цена: US $29.86 - 97.99





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