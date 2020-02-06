Полезные вещи для компьютера с AliExpress, которые стоят вашего внимания: охлаждение для видеокарт нового поколения, игровая клавиатура Motospeed, 24 pin удлинитель и многое другое
Охлаждение для видеокарт нового поколения
В настоящее время качественное охлаждение современной видеокарты - более важная и сложная задача, чем охлаждение центральных процессоров. Вам стоит обратить внимание на водоблок Bykski с отличными ттеплопоглощающими свойствами, а также с яркой подсветкой, подключение производится посредствам 3 pin коннектора. Мощность: 0,9 Вт. Срок службы вентилятора составляет 30 000 часов. Уровень шума 17 Дб. Цена: US $86.95 - 95.26
Рюкзак для компьютера
Один из самых популярных рюкзаков-органайзеров, который вы сможете найти на АлиЭкспресс. Выделяется среди конкурентов отличным качеством, большой вместительностью и удобством использования. Все швы прошиты ровно и аккуратно. Сочетает в себе два качественных материала (полиэстер + искусственная кожа). Имеет дополнительный USB порт для подключения смартфона.
Цена: US $46.80 - 50.31
Игровая клавиатура MOTOSPEED CK104
Хорошая механическая клавиатура с настраиваемой RGB подсветкой (9 режимов свечения). Раскладка стандартная и соответствует стандартам полноразмерных моделей. Количество клавиш: 104 шт. При нажатии слышен хороший отчетливый звук, который оценят геймеры во время игрового процесса. Скорость отклика клавиш 3 мс.
рекламаЦена: US $83.00
24 pin удлинитель от Lian Li
Оригинальный удлинитель с красочной RGB подсветкой. Зная распиновку и вольтаж его можно установить в любое устройство. Подсветка RGB с несколькими режимами свечения и нестандартным 3 pin. Управление подсветкой производится посредством нажатия трех механических клавиш, которые идут в комплекте поставки.
Цена: US $30.68 - 79.51
Игровая мышь
Популярная игровая мышь с ярким дизайном и приемлемой ценой. Корпус из качественного пластика с перфорированными вставками подсвечивается красочной RGB подсветкой. Посредине находится механическая кнопка переключения dpi, которое можно выставить в пределах от 500 до 3500. По две кнопки с микропереключателями находятся по бокам.
Цена: US $17.77
Светящийся кабель
рекламаUSB-кабель, который выделяется среди аналогов не только красочной подсветкой, но и хорошим качеством. Это подтверждают пользователи в своих комментариях. Кабель не потребляет много энергии и вы его точно не потеряете ночью. Вес: 35 гр. Длина: 1 м.
Цена: US $3.56
KingDian SSD
Один из самых популярных SSD, который по размеру чуть больше флешки. Корпус металлический. На странице продавца вы найдете различные вариации объема памяти от 120 до 240 Гб. Скорость чтения составляет 350 Мб/с, записи - 310 Мб/с. Приятно радует хорошее качество, высокий рейтинг и множество положительных отзывов.
Цена: US $29.86 - 97.99
Центр купонов АлиЭкспресс
Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила