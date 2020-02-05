Компактная игровая консоль, которую по достоинству оценят любители ретро-приставок. Она имеет яркий дизайн и удобно лежит в руке. Экран диагональю 3 дюйма, на передней панели расположены механические кнопки управления. Дополнительно можно заказать у продавца джойстики. Консоль поставляется с встроенными 168 играми. Имеет возможность подключения к телевизору.

Цена: US $6.75 - 14.69

Одна из самых популярных приставок на АлиЭкспресс. Диагональ дисплея 3,5 дюйма с разрешением 320x240. Все цвета яркие и насыщенные. Оснащена встроенным аккумулятором на 2500 мАч, этого вполне достаточно для работы в течение 6 часов. За счет TF-карты можно расширить объем встроенной памяти до 128 ГБ. К другим устройствам подключается через USB или AV-кабель.

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Цена: US $85.99 - 91.42

Еще одна из самых популярных консолей на АлиЭкспресс с количеством заказов более 8500. В консоле сразу предустановлено 600 игр, что определенно понравится любому игроману. В комплекте идут дополнительно два беспроводных джойстика, которые работают на расстоянии 10 метров. Питаются от батареек ААА. Цена: US $14.65 - 25.07

64-битная консоль с ярким дизайном привлекает внимание хорошей ценой и качеством. Подключение к телевизору производится через AV и HDMI-выход. Поставляется сразу с 600 встроенными играми. Каждый сможет найти для себя что-то интересное. В комплект входят также джойстики, карта памяти и батарейки. Поддерживает 4К изображение.

Цена: US $37.38 - 67.00

Многофункциональная приставка с экраном диагональю 7 дюймов и 16 ГБ встроенной памяти. Данную консоль можно использовать не только для игр, но и для чтения книг. Для прослушивания любимых треков в комплекте идут наушники, а также кабели для подключения и зарядки. Консоль довольно популярна среди пользователей, имеет массу положительных отзывов и высокий рейтинг.

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Цена: US $36.69 - 62.39









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