Многофункциональный Hi-Fi плеер с привлекательным дизайном. Размер: 65.2x93.2x15.5 мм. Оснащен 3,4-дюймовым экраном с разрешением 480x854. Колесо прокрутки и разъем для наушников находится сбоку корпуса. Объем встроенной памяти составляет 16 Гб. Расширить память можно с помощью карты памяти до 400 Гб. Передача данных осуществляется по средствам Bluetooth. Интерфейс имеет множество настроек. Плеер производит обработку любого цифрового аудиоформата до 24бит/192 кГц без потерь качества.

Цена: US $269.10 - 287.10

Интересный вариант для подарка - розовый повербанк на 10 000 мАч. Повербанк выделяется из серой массы и идеально подойдет для девушки/женщины. Оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается информация об оставшемся заряде. На страничке продавца вы найдете несколько вариаций расцветки повербанка. Повербанк имеет компактный размер и с легкостью поместится даже в небольшой женской сумочке.

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Цена: US $7.19 - 7.55

На этот раз "умные" часы за небольшую стоимость с хорошим качеством и отличным дизайном. Экран круглый 1,3-дюйма с разрешением 240x240. Степень защиты IP68. В них можно плавать и нырять. Часы умеют следить за вашей физической активностью, измерять пульс. Вы сможете получать сообщения из социальных сетей, отвечать на входящие вызовы, предусмотрено несколько спортивных режимов. Часы не только отлично сидят на руке, но и прилично выглядят.

Цена: US $26.99

Оригинальный девайс, который по достоинству оценят все автомобилисты. Он способен повысить комфорт и безопасность вождения. Девайс выводит на лобовое стекло основные показатели, такие как: скорость, расход, обороты и т.д.

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Цена: US $47.77

Хороший игровой джойстик, который оценят все игроманы. При подключении джойстика действует система "Подключи и играй", поэтому не требуется установка драйверов. Пользоваться джойстиком очень удобно, в нем предусмотрено 8 осей управления и 16 настроек ведения огня в играх.



Цена: US $6.62 - 12.12

Интересный диспенсер для воды от компании Xiaomi с мощностью нагревательного элемента 2200 W. Вода нагревается всего за три секунды. Объем емкости для воды составляет 2,5 литра. Для регулировки температуры предусмотрено три кнопки, есть режим блокировки от детей.

Цена: US $65.55 - 68.40

Качественные беспроводные наушники получили современный дизайн. Благодаря уникальной конструкции они идеально сидят в ушной раковине. В наушниках удобно заниматься практически любым видом спорта. Соединяются с другими устройствами посредством Bluetooth 4.2. Автономность работы 3,5 часа. Суммарное время работы с зарядным кейсом 10 часов.



Цена: US $40.89 - 61.89





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