Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - 3D скульптор, стельки с подогревом, держатель для карт Xiaomi и многое другое
3D скульптор
Одна из самых оригинальных игрушек, которую можно найти на АлиЭкспресс. Специальный материал способен повторить очертания рук, лица или любого предмета. Смотрится оригинально. На странице продавца вы найдете различные цвета и размеры игрушки. Самый большой 3D скульптор 25 см в высоту. Покупатели в восторге от игрушки, в своих комментариях они отмечают простоту управления и хорошее качество.
Цена: US $6.62 - 22.37
Ручка-электрошокер
Очень интересная ручка, которая бьет небольшим разрядом тока. Такая ручка может стать крутым развлечением для детей и взрослых. Питается от четырех батареек. Ручку можно использовать для защиты.
Цена: US $0.98 - 2.92
Ластик для обуви
рекламаПопулярный ластик для ухода за обувью из кожи, замши и ткани. С его помощью вы сможете быстро удалить въевшуюся грязь и пыль. Для чистки обуви вода не требуется. Размер ластика для обуви: 7x2.5x1.5 см. Количество заказов более 14 000.
Цена: US $0.94 - 2.47
Жираф
Гигантский жираф, который выделяется не только гигантским размером, но и отличным качеством. Основной материал игрушки - хлопок. Жираф очень мягкий и приятный на ощупь. Имеет хвост и гриву, которые изготовлены из тонких ниток. На странице продавца вы найдете различные вариации высоты игрушки от 35 до 120 см.
Цена: US $7.57 - 33.71
Держатель для карт Xiaomi
рекламаКачественный кейс для карт (кредитных, дисконтных и т.д.) от компании Xiaomi. Вмещает 6 карт. Изготовлен из алюминиевого сплава. Для удобного извлечения предусмотрена специальная кнопка. На странице продавца вы найдете шесть разных вариантов расцветки.
Цена: US $5.00
Танцевальный коврик
Оригинальный танцевальный коврик, который будет интересен как взрослому, так и ребенку. Изготовлен из ПВХ. Его размер: 94x82x1.1 см. Рабочие клавиши расположены на поверхности коврика. В комплекте идет дополнительный диск с игрой. Игрушка просто подключается. Длина шнура составляет 1,8 метра.
Цена: US $12.04
Стельки с подогревом
Популярные стельки с подогревом пригодятся каждому в холодный период года. Такие стельки точно будут полезны рыбакам и охотникам. Каждая стелька с отдельным штекером, длина кабеля составляет 1,5 метра. Количество заказов более 17 000.
Цена: US $4.68
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