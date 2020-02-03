Одна из самых оригинальных игрушек, которую можно найти на АлиЭкспресс. Специальный материал способен повторить очертания рук, лица или любого предмета. Смотрится оригинально. На странице продавца вы найдете различные цвета и размеры игрушки. Самый большой 3D скульптор 25 см в высоту. Покупатели в восторге от игрушки, в своих комментариях они отмечают простоту управления и хорошее качество.

Цена: US $6.62 - 22.37

Очень интересная ручка, которая бьет небольшим разрядом тока. Такая ручка может стать крутым развлечением для детей и взрослых. Питается от четырех батареек. Ручку можно использовать для защиты.

Цена: US $0.98 - 2.92

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Популярный ластик для ухода за обувью из кожи, замши и ткани. С его помощью вы сможете быстро удалить въевшуюся грязь и пыль. Для чистки обуви вода не требуется. Размер ластика для обуви: 7x2.5x1.5 см. Количество заказов более 14 000.

Цена: US $0.94 - 2.47

Гигантский жираф, который выделяется не только гигантским размером, но и отличным качеством. Основной материал игрушки - хлопок. Жираф очень мягкий и приятный на ощупь. Имеет хвост и гриву, которые изготовлены из тонких ниток. На странице продавца вы найдете различные вариации высоты игрушки от 35 до 120 см.

Цена: US $7.57 - 33.71

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Качественный кейс для карт (кредитных, дисконтных и т.д.) от компании Xiaomi. Вмещает 6 карт. Изготовлен из алюминиевого сплава. Для удобного извлечения предусмотрена специальная кнопка. На странице продавца вы найдете шесть разных вариантов расцветки.

Цена: US $5.00

Оригинальный танцевальный коврик, который будет интересен как взрослому, так и ребенку. Изготовлен из ПВХ. Его размер: 94x82x1.1 см. Рабочие клавиши расположены на поверхности коврика. В комплекте идет дополнительный диск с игрой. Игрушка просто подключается. Длина шнура составляет 1,8 метра.

Цена: US $12.04

Популярные стельки с подогревом пригодятся каждому в холодный период года. Такие стельки точно будут полезны рыбакам и охотникам. Каждая стелька с отдельным штекером, длина кабеля составляет 1,5 метра. Количество заказов более 17 000.

Цена: US $4.68





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