Хорошего качества солнцезащитные/антибликовые очки для автомобилистов. Отлично подойдут как для поездки днем, так и ночью. Дискомфорт глаз с покупкой данных очков будет позади.

Цена: US $0.01

С приходом зимы и первого снега с изморозью, многие сталкиваются с тем, что стекла любимого авто в снегу или изморози. Приобретя данный товар вам не надо больше думать, как быстро очистить свое авто от непогоды. Небольшая цена, большое количество заказов, а также отзывов говорит о том, что скребок действительно хорош.

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Цена: US $1.09 - 1.59

Отличный дизайн, компактный размер, удобный в использовании – это все автотермос с aliexpress. Выставив температуру, термос разогреет содержимое до нужной вам температуры. Подключается от прикуривателя, мощность – 70 Вт, объем – 350 мл., подогрев до 90℃ - 10 минут.

Цена: US $44.17 - 44.63

Полезная и удобная вещь для водителей, которые безвылазно за рулём своего авто. Имея большое количество карманов, позволит разместить в нем от кредитной карты до очков. Цена/качество на высоте, о чем говорят отзывы покупателей.

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Цена: US $5.23

Частая проблема автомобилистов — это трещины и сколы лобового стекла. С данным комплектом, большинство сколов и трещин устранить самостоятельно не составит большого труда. Ремкомплект от сколов: прост в использовании, надежное склеивание, а также долговечность.





Цена: US $2.17





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