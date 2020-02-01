Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - сверхкомпактная раскладушка, левитирующий глобус, механическая клавиатура и многое другое
Сверхкомпактная раскладушка
Телефон-раскладушка со встроенным модулем Bluetooth, который можно использовать для обмена файлами. Телефон оснащен FM-радио, воспроизводит различные форматы музыки. Его вес составляет 18,5 г. Это компактный кнопочный телефон за небольшую стоимость, на который стоит обратить внимание.
Цена: US $20.07
Левитирующий глобус
Интересная находка - левитирующий глобус с яркой светодиодной подсветкой, который точно не останется без внимания гостей. Глобус вращается в магнитном поле, излучаемом рамкой. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов. Диаметр глобуса: 8,5 см. Такое устройство можно использовать в качестве ночника.
рекламаЦена: US $23.45 - 33.96
Механическая клавиатура
Хорошая механическая клавиатура с футуристичным внешним видом и яркой подсветкой. Клавиши имеют круглую форму, к ним быстро привыкаешь. Скорость отклика 3 мс. Раскладка традиционная и соответствует стандартам полноразмерных моделей. Подсветка яркая и имеет несколько режимов настройки.
Цена: US $35.10
Коврики для рабочего стола
Качественный коврик для рабочего стола с великолепным дизайном, на котором поместится не только компьютерная мышь, но и множество других предметов. Все швы прошиты ровно и аккуратно. Поверхность из высококачественного материала приятного на ощупь. Рисунок яркий, не выгорает и не вытирается.
рекламаЦена: US $5.54 - 10.56
Корректор осанки
Популярный корректор осанки, который будет полезен практически каждому. Он поможет держать мышцы в тонусе и идеально подходит для исправления сутулости. Одевается и снимается без посторонней помощи. Подойдет как ребенку, так и взрослому.
Цена: US $7.85
Игровая мышь iMice
Бюджетная игровая мышь с яркой подсветкой (четыре режима), которая хорошо видна днем и не слепит ночью. Мышь имеет эргономичную форму, удобно лежит в руке. На корпусе имеются отдельные ниши под каждый палец. Размер: 130x86x39 мм. Корпус изготовлен из прорезиненного пластика. Оснащена семью кнопками и колесиком прокрутки. Цена: US $5.94 - 8.26
Вибромассажер Xiaomi
Оригинальный вибромассажер от компании Xiaomi с тремя режимами. Устройство производит стимуляцию микротоками, автоматически массажирует, а также вы можете делать массаж самостоятельно.
Цена: US $21.66
Центр купонов АлиЭкспресс
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