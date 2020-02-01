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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - сверхкомпактная раскладушка, левитирующий глобус, механическая клавиатура и многое другое

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Сверхкомпактная раскладушка 

Телефон-раскладушка со встроенным модулем Bluetooth, который можно использовать для обмена файлами. Телефон оснащен FM-радио, воспроизводит различные форматы музыки. Его вес составляет 18,5 г. Это компактный кнопочный телефон за небольшую стоимость, на который стоит обратить внимание.

Цена: US $20.07

Левитирующий глобус

Интересная находка - левитирующий глобус с яркой светодиодной подсветкой, который точно не останется без внимания гостей. Глобус вращается в магнитном поле, излучаемом рамкой. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов. Диаметр глобуса: 8,5 см. Такое устройство можно использовать в качестве ночника.

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Цена: US $23.45 - 33.96

Механическая клавиатура

Хорошая механическая клавиатура с футуристичным внешним видом и яркой подсветкой. Клавиши имеют круглую форму, к ним быстро привыкаешь. Скорость отклика 3 мс. Раскладка традиционная и соответствует стандартам полноразмерных моделей. Подсветка яркая и имеет несколько режимов настройки.

Цена: US $35.10

Коврики для рабочего стола

Качественный коврик для рабочего стола с великолепным дизайном, на котором поместится не только компьютерная мышь, но и множество других предметов. Все швы прошиты ровно и аккуратно. Поверхность из высококачественного материала приятного на ощупь. Рисунок яркий, не выгорает и не вытирается. 

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Цена: US $5.54 - 10.56

 Корректор осанки

Популярный корректор осанки, который будет полезен практически каждому. Он поможет держать мышцы в тонусе и идеально подходит для исправления сутулости. Одевается и снимается без посторонней помощи. Подойдет как ребенку, так и взрослому. 

Цена: US $7.85

Игровая мышь iMice

Бюджетная игровая мышь с яркой подсветкой (четыре режима), которая хорошо видна днем и не слепит ночью. Мышь имеет эргономичную форму, удобно лежит в руке. На корпусе имеются отдельные ниши под каждый палец. Размер: 130x86x39 мм. Корпус изготовлен из прорезиненного пластика. Оснащена семью кнопками и колесиком прокрутки. Цена: US $5.94 - 8.26

Вибромассажер Xiaomi

Оригинальный вибромассажер от компании Xiaomi с тремя режимами. Устройство производит стимуляцию микротоками, автоматически массажирует, а также вы можете делать массаж самостоятельно. 

Цена: US $21.66



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