Очень полезный товар для автомобилистов, позволяет быстро и без каких-либо усилий поднять авто до нужной высоты для замены колеса или других работ. Грузоподъёмность до 3-х тон, мощноть: 100Вт. Идет в комплекте с пультом управления. Высота подъёма от 12 см до 42 см.

Цена: US $35.20

Удобная и незаменимая вещь для автомобилиста. Задайте нужное давление для колеса, и насос самостоятельно накачает его, а после отключится. Колесо с размером R14 накачает всего за несколько минут, этому способствует производительность в 35 л/минуту. Также в комплекте есть насадки для лодок, мячей и т.д.

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Цена: US $22.13

Данный дивайс незаменим в зимнее время года при замерзании стекол. Позволит быстро и без повреждений разморозить стекла вашего железного коня. Просто незаменим в регионах, где низкая температура нередкое явление. Оснащен длинным кабелем, питается от прикуривателя.





Цена: US $7.79

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Удобная и незаменимая вещь для автолюбителей. Питание подается с помощью прикуривателя. Установив в свободную нишу, можно пользоваться этим устройством. Теперь кабель для зарядки вашего телефона можно закинуть в бардачок и не вспоминать о нем.

Цена: US $11.74

Многофункциональный и практичный органайзер, в нем будет удобно хранить всевозможные вещи во время поездок за город, а также длительных путешествий. Данный органайзер подходит для всех типов авто от легкового и до фуры.





Цена: US $3.40 - 6.52





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