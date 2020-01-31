Домашняя метеостанция с ярким ЖК-дисплеем. Все углы обзора просматриваются достаточно хорошо. Оснащена встроенной подсветкой. Есть барометр. На экран выводится информация не только о текущей погоде, но и прогноз погоды на ближайшее время. Управление простое и удобное. В комплекте идут датчики для наружного крепления.





Цена: US $41.99

Миловидная настольная лампа в виде мультяшного персонажа. Мощность: 5В. Благодаря компактному размеру (18x14x11 см) она не займет много места. Такая настольная лампа впишется в любой интерьер. Ее можно поставить как в детской комнате, так и в гостиной.

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Цена: US $14.08

Интересная находка на АлиЭкспресс - гравитационная копилка, будет интересная как детям, так и взрослым. Имеет вид песочных часов со специальной горкой, по которой монетки спускаются в копилку. Внутри копилки монетка сильно раскручивается, очень трудно удержаться и не опустить еще одну монетку.

Цена: US $13.19

Классический спортивный термос. Корпус из хорошего пластика, внутри находится металлическая колба. Термос имеет тройное горлышко. Для удобного питья на ходу в термосе используется специальная насадка с удобной горловиной.

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Цена: US $16.72

Популярная игрушка - говорящий хомяк, который способен поднять настроение каждому. Он умеет смешным голосом повторять фразы и двигаться. Питается игрушка от батареек. Изготовлена из безопасных и гипоаллергенных материалов. Такая игрушка способна быстро избавить от стресса любого.

Цена: US $5.18 - 6.28

Популярный игровой коврик для рабочего стола, на котором поместится не только компьютерная мышь, но и другие предметы. Размер: 80x30 см. Изготовлен из высококачественной ткани, которая обеспечивает идеальное скольжение мыши. Рисунок яркий и насыщенный, не выгорает и не вытрется. Все швы прошиты ровно и аккуратно. На странице продавца вы найдете различные вариации дизайна.

Цена: US $8.41

Популярная компьютерная мышь получила современный дизайн и эргономичный корпус. Мышь хорошо продумана, удобно лежит в руке. Кроме двух кнопок и колесика прокрутки присутствует специальный переключатель разрешения (800/1600/2000 DPI). Рейтинг 4,8 из 5, количество подтвержденных заказов более 18 000.





Цена: US $3.51 - 4.04











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