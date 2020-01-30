Интересные варианты подарков для него и для нее на День Святого Валентина: смарт-часы Amazfit GTR Lite, Xiaomi Huami AMAZFIT, ноутбук трансформер BMAX Y13 и многое другое
Смарт-часы Amazfit GTR Lite
Качественные "умные" часы с элегантным круглым корпусом из металла и керамики, ярким AМOLED дисплеем, который защищен закаленным стеклом Corning Gorilla 3. Автономность часов свыше 30 дней. Степень влагозащиты 5 ATM позволит вам гулять под дождем, плавать и купаться. Часы поддерживают 12 спортивных режимов, следят за вашей активностью в течение дня и сообщают о результатах.
Цена: $109.99
Беспроводные наушники
Качественные беспроводные наушники, которые могут стать хорошим подарком на День Святого Валентина. Наушники поставляются в зарядном кейсе. В каждом наушнике встроенный аккумулятор на 30 мАч. В зарядном кейсе 350 мАч. Время автономной работы составляет 4 часа. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Наушники идеально сидят в ушной раковине и при длительном ношении не вызывают дискомфорт. На странице продавца вы найдете различные вариации расцветки наушников.
рекламаЦена: $ 31,99
Мини повербанк
Качественный повербанк получил современный дизайн. Корпус изготовлен из ударопрочного материала. Оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается процент зарядки повербанка. Емкость встроенного аккумулятора 5 000 мАч. Благодаря компактному размеру его удобно носить с собой. Повербанк заряжает током до 5B/2,1А.
Цена: 35,99 $
Подарочная коробка
Оригинальная подарочная коробка с мишкой и цветами. Такая коробочка может стать прекрасным подарком на День Святого Валентина. Выглядит очень мило.
Цена: 13,36 $
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Xiaomi Huami AMAZFIT GTS
Новые "умные" часы от компании Xiaomi, которые недавно вышли на рынок и успели завоевать большую популярность среди покупателей. Часы получили яркий современный дизайн и отличный функционал. Дисплей 1.65 дюйма с разрешением 348 x 442. Часы умеют отслеживать вашу физическую активность в течение дня и следить за фазами сна ночью. Оснащены GPS + Глонасс для более точного определения местонахождения. Поддерживают 12 спортивных режимов, а также стандартные функции носимой электроники. Такие часы станут отличным подарком.
Цена: $134.99
Беспроводные наушники
Беспроводные наушники от Xiaomi, которые не смотря на небольшой ценник имеют отличное качество звучания и функционал. Поставляются наушники в зарядном кейсе. В каждом наушнике встроенный аккумулятор аккумулятор на 43 мАч, позволяет прослушивать музыку на протяжении 3,5 часов. Аккумулятор в зарядном кейсе на 350 мАч. Благодаря наличию поддержки технологии Bluetooth 5.0, соединение с гаджетами и передача данных осуществляется намного быстрее и качественней. Звук достаточно сильный и яркий. Басы присутствуют. Хороший вариант, на который стоит обратить внимание.
Цена: $ 19,99
Ноутбук BMAX Y13
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