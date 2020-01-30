Качественные "умные" часы с элегантным круглым корпусом из металла и керамики, ярким AМOLED дисплеем, который защищен закаленным стеклом Corning Gorilla 3. Автономность часов свыше 30 дней. Степень влагозащиты 5 ATM позволит вам гулять под дождем, плавать и купаться. Часы поддерживают 12 спортивных режимов, следят за вашей активностью в течение дня и сообщают о результатах.

Цена: $109.99

Качественные беспроводные наушники, которые могут стать хорошим подарком на День Святого Валентина. Наушники поставляются в зарядном кейсе. В каждом наушнике встроенный аккумулятор на 30 мАч. В зарядном кейсе 350 мАч. Время автономной работы составляет 4 часа. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Наушники идеально сидят в ушной раковине и при длительном ношении не вызывают дискомфорт. На странице продавца вы найдете различные вариации расцветки наушников.





реклама

Качественный повербанк получил современный дизайн. Корпус изготовлен из ударопрочного материала. Оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается процент зарядки повербанка. Емкость встроенного аккумулятора 5 000 мАч. Благодаря компактному размеру его удобно носить с собой. Повербанк заряжает током до 5B/2,1А.





Цена: 35,99 $

Оригинальная подарочная коробка с мишкой и цветами. Такая коробочка может стать прекрасным подарком на День Святого Валентина. Выглядит очень мило.

Цена: 13,36 $

реклама

Новые "умные" часы от компании Xiaomi, которые недавно вышли на рынок и успели завоевать большую популярность среди покупателей. Часы получили яркий современный дизайн и отличный функционал. Дисплей 1.65 дюйма с разрешением 348 x 442. Часы умеют отслеживать вашу физическую активность в течение дня и следить за фазами сна ночью. Оснащены GPS + Глонасс для более точного определения местонахождения. Поддерживают 12 спортивных режимов, а также стандартные функции носимой электроники. Такие часы станут отличным подарком.

Цена: $134.99

Беспроводные наушники от Xiaomi, которые не смотря на небольшой ценник имеют отличное качество звучания и функционал. Поставляются наушники в зарядном кейсе. В каждом наушнике встроенный аккумулятор аккумулятор на 43 мАч, позволяет прослушивать музыку на протяжении 3,5 часов. Аккумулятор в зарядном кейсе на 350 мАч. Благодаря наличию поддержки технологии Bluetooth 5.0, соединение с гаджетами и передача данных осуществляется намного быстрее и качественней. Звук достаточно сильный и яркий. Басы присутствуют. Хороший вариант, на который стоит обратить внимание.





Цена: $ 19,99

Хороший экономичный ноутбук, оснащен 13,3-дюймовым дисплеем FND. Картинка достаточно яркая и насыщенная. Высокую производительность обеспечивает процессор Intel Gemini Lake N4100. SSD на 256 ГБ. Высокоскоростной серфинг благодаря поддержки двухдиапазонного Wi-Fi 2,4 ГГц. Оснащен 1 МП камерой.









Цена: $369.99













Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



