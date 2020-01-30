Интересные автотовары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - система кругового обзора авто, авто подушка для ног, карбоновая пленка и многое другое
Система кругового обзора авто
Система представляет собой прибор, состоящий из четырех камер и блока для обработки данных. Объединяя видео из камер в единое изображение моделирует вид сверху. Благодаря этому парковка автомобиля займет гораздо меньше времени как для новичка, так и для “бывалого” автомобилиста.
Цена: US $148.04 - 159.86
Авто подушка для ног
Устанавливается в течение нескольких секунд. Данный дивайс особенно необходим водителям дальних рейсов, позволит с комфортом преодолевать большие расстояния без отеков ног.
Цена: US $14.15 - 14.20
Карбоновая пленка
рекламаВнешний вид вашего авто с карбоновой пленкой преобразится. Также можно использовать пленку для защиты лакокрасочного покрытия от сколов и царапин. Пленка изготовлена из плотного материала. Новый внешний вид вашего авто - карбоновая пленка.
Цена: US $0.01
Липкий очиститель
Избавиться от пыли и грязи в труднодоступных местах теперь будет проще с данным очистителем. Можно использовать в домашних условиях. Клейкая основа мгновенно уберет все, что скопилось за годы, и поверхность станет чистой. Очиститель имеет огромное количество положительных отзывов.
Цена: US $3.07
Футляр для очков в авто
Не во всех авто, даже в современных, имеется данный девайс: футляр для очков, в котором можно хранить солнцезащитные или антибликовые очки. Устанавливается на солнцезащитный козырек, также футляр имеет отделения для хранения банковских карт, водительских удостоверений, визиток и т.д. Продавец представляет три расцветки футляра, выбор за вами.Цена: US $6.82
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