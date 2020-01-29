Оригинальная мышь в форме ручки идеально подойдет для серфинга в интернете и рисования. Подключается по блютус. Несмотря на необычную форму, как для компьютерной мыши, к ней очень быстро привыкаешь. Мышь поддерживает Plug&Play. Рабочая частота: 2402 МГц-2480 МГц. Питается от батареек ААА.

Цена: US $6.25

Компактная кофемашина с привлекательным дизайном, которая за пару минут приготовит вам ароматный американо. Пользоваться такой кофемашиной достаточно просто, вам потребуется налить воду в специальный отсек, засыпать молотый кофе и нажать на кнопку. Благодаря компактному размеру она с легкостью поместится даже на самой маленькой кухне.

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Цена: US $32.83

Интересный эндоскоп от компании Xiaomi c большим набором разнообразных насадок для чистки ушей. Оснащен встроенной камерой, которая транслирует изображение на экран смартфона. Вещь очень удобная и подойдет как для маленьких детей, так и для взрослых.

Цена: US $46.66

Популярный микроповербанк на 10 000 мАч, который может стать вашим незаменимым помощником. С ним вы забудете о постоянной экономии уровня заряда и будете оставаться на связи максимально долго. Повербанк заряжает током до 5B/2,1А. Оснащен парой USB и microUSB. Благодаря компактному размеру не занимает много места, поместится в небольшом кармане.

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Цена: US $10.33 - 12.21

Качественная модель светильника от Xiaomi, которая появилась на рынке совсем недавно. Светильник оснащен магнитом для размещения на металлической поверхности и ушком для навески. Смотрится светильник стильно. На одной зарядке аккумулятора проработает 8 часов. Яркость светильника регулируется.

Цена: US $10.79

Хороший планшет от компании Xiaomi, который может стать вашим настоящим портативным помощником. Выполнен в 8-дюймовым формате, благодаря этому его удобно брать с собой. Экран с разрешением 1920x1200 точек. Картинка качественная с насыщенными цветами. Имеет 8-ядерный процессор, 4 Гб оперативной памяти. Основная 13 МП камера делает качественные снимки, а 5 МП фронтальная ккамера идеально подойдет для видеозвонков.

Цена: US $158.99 - 217.99

Интересная игрушка, которая приведет в дикий восторг не только ребенка, но и взрослого. Благодаря особой конструкции ходовой части игрушку можно использовать в двух режимах. Игрушкой легко управлять. Имеет хорошую проходимость и скорость. Интересный вариант для оригинального подарка.

Цена: US $20.69 - 21.59









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