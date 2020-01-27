Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - механическая клавиатура, беспроводная флешка, игровой коврик с RGB подсветкой и многое другое
Игровая клавиатура
Популярная игровая клавиатура с оригинальной подсветкой. Клавиши круглые 104 шт, к которым очень быстро привыкаешь. При нажатии слышен хороший механический звук. Смотрится клавиатура очень оригинально. Оснащена красочной подсветкой, которая хороша видна днем и не слепит ночью. Подсветку можно настроить под себя: выбрать цвет, яркость и режим свечения.
Цена: US $15.04
Беспроводная флешка
Качественная флешка, оснащенная функцией передачи данных без прямого подключения к ноутбуку, планшету, смартфону или компьютеру. Очень простая и удобная в использовании. Ee вес составляет 16,3 г. Когда флешка находится в активном режиме загорается синий светодиод. Емкость встроенного аккумулятора 1400 мАч, этого вполне достаточно для работы в течение 6 часов в активном режиме. Объем памяти: 32 ГБ/64 Гб/128 ГБ.
Цена: US $30.22 - 60.44
Аквариум
рекламаКомпактный аквариум объемом 6 литров, в котором удобно содержать несколько рыбок. Оснащен красочной подсветкой и фильтрами. Вес: 2,7 кг. Смотрится очень оригинально и не занимает много места.
Цена: US $33.58 - 77.00
Термоклеевой пистолет
Достаточно мощный термоклеевой пистолет, который пригодится в хозяйстве каждому. Подходит для решения различных задач. Такой пистолет можно использовать для небольшого ремонта автомобиля. Температура регулируется от 100 до 220 градусов. Включение и выключение автоматическое. Хорошая вещь, к которой стоит присмотреться.
Цена: US $16.33
Игровой коврик с RGB подсветкой
Популярный игровой коврик с качественной RGB подсветкой и несколькими режимами свечения. Такой коврик по достоинству оценят геймеры. Благодаря высококачественному покрытию мышь на нем чувствует себя великолепно. На странице продавца вы найдете различные вариации игрового коврика.Цена: US $6.99 - 18.53
Электронный сейф с кодовым замком
рекламаОригинальный сейф с кодовым замком, в котором вы сможете хранить свои сбережения. В сейф встроен автоматический купюроприемник. Питается от батареек АА. Изначально установлен пароль 0000, который можно с легкостью изменить. Вес: 489 г.
Цена: US $17.87 - 20.52
Светодиодная лента
Качественная светодиодная лента со встроенным датчиком движения.Она имеет высокую степень защиты IP65, не боится воды и пыли. При обнаружении движения включается автоматически. Светит теплым белым цветом и способна создать приятную атмосферу в помещении. Напряжение питания: 220 В
Цена: US $10.03 - 13.88
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