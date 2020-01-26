Беспроводная метеостанция с ярким дисплеем, которой очень удобно пользоваться. Все показания температуры и влажности отображаются на экране. Есть анимационные картинки, поддерживает функцию будильник. Информация легко читается под любым углом. Передняя панель изготовлена из натурального дерева, смотрится эффектно. В комплекте идут дополнительные датчики, которые устанавливаются снаружи помещения.

Цена: US $25.63 - 26.26

Среди огромного количества разнообразных моделей флешек очень трудно найти качественную высокоскоростную флешку. Предлагаю обратить внимание на флешку с оригинальным прозрачным корпусом и отличными техническими характеристиками. Корпус достаточно прочный и смотрится необычно. Скорость чтения 460 Mb/s, записи - 380 Mb/s.

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Цена: US $30.00 - 68.00

С помощью такого штопора вы сможете открыть любую винную бутылку за несколько минут. Устройство имеет металлический корпус и весьма не маленькие габариты. Емкость встроенного аккумулятора составляет 550 мАч. Одной зарядки хватает, чтобы открыть более 70 винных бутылок. Смотрится очень оригинально. Таким штопором вы точно сможете удивить ваших гостей.

Цена: US $22.24

Популярный стабилизатор для смартфона, который получил превосходный дизайн. Он отлично сочетает в себе цену и качество. Подходит для смартфонов всех моделей. Любители снимать качественное видео и фото оценят стабилизатор по достоинству.

Цена: US $39.89

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"Умная" головоломка от компании Xiaomi - кубик Рубика. Он подойдет как для новичков, так и для профессионалов. Играть в такую головоломку очень интересно, если вы не можете долго найти правильное решение, гаджет самостоятельно подскажет вам правильный ответ.

Цена: US $12.00 - 39.00

Популярные вентиляторы для качественного охлаждения воздуха в компьютере. Оснащены светодиодными индикаторами по 15 штук на каждой лопасти. При включении компьютера вентиляторы начинают работу автоматически. На странице продавца вы найдете различные вариации цветов.

Цена: US $1.59 - 3.56

Качественные наушники с повышенной прочностью и отличным качеством звучания. Оснащены встроенным аккумулятором и пультом управления. Благодаря уникальной конструкции наушники плотно сидят в ушах и не выпадают. В них удобно заниматься любым видом спорта. Звук яркий и насыщенный.

Цена: US $12.77









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