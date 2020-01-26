Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - беспроводная метеостанция с ярким дисплеем, "умный" штопор от Xiaomi, кубик Рубика от Xiaomi и многое другое

для раздела Блоги
+
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Новейшие RX 5600 XT MSI в Регарде

FanJu FJ3365 

Беспроводная метеостанция с ярким дисплеем, которой очень удобно пользоваться. Все показания температуры и влажности отображаются на экране. Есть анимационные картинки, поддерживает функцию будильник. Информация легко читается под любым углом. Передняя панель изготовлена из натурального дерева, смотрится эффектно. В комплекте идут дополнительные датчики, которые устанавливаются снаружи помещения. 

Цена: US $25.63 - 26.26

Флешку Evtran USB 3.0

Среди огромного количества разнообразных моделей флешек очень трудно найти качественную высокоскоростную флешку. Предлагаю обратить внимание на  флешку с оригинальным прозрачным корпусом и отличными техническими характеристиками. Корпус достаточно прочный и смотрится необычно. Скорость чтения 460 Mb/s, записи - 380 Mb/s. 

реклама

Цена: US $30.00 - 68.00

Умный штопор от Xiaomi

С помощью такого штопора вы сможете открыть любую винную бутылку за несколько минут.  Устройство имеет металлический корпус и весьма не маленькие габариты. Емкость встроенного аккумулятора составляет 550 мАч. Одной зарядки хватает, чтобы открыть более 70 винных бутылок. Смотрится очень оригинально. Таким штопором вы точно сможете удивить ваших гостей.  

Цена: US $22.24

Стабилизатор X-Cam

Популярный стабилизатор для смартфона, который получил превосходный дизайн. Он отлично сочетает в себе цену и качество. Подходит для смартфонов всех моделей. Любители снимать качественное видео и фото оценят стабилизатор по достоинству.  

Цена: US $39.89

Кубик Рубика от Xiaomi 

реклама

"Умная" головоломка от компании Xiaomi - кубик Рубика. Он подойдет как для новичков, так и для профессионалов. Играть в такую головоломку очень интересно, если вы не можете долго найти правильное решение, гаджет самостоятельно подскажет вам правильный ответ.

Цена: US $12.00 - 39.00

Вентиляторы Ninth World

Популярные вентиляторы для качественного охлаждения воздуха в компьютере. Оснащены светодиодными индикаторами по 15 штук на каждой лопасти. При включении компьютера вентиляторы начинают работу автоматически. На странице продавца вы найдете различные вариации цветов. 

Цена: US $1.59 - 3.56

Наушники Baseus

Качественные наушники с повышенной прочностью и отличным качеством звучания. Оснащены встроенным аккумулятором и пультом управления. Благодаря уникальной конструкции наушники плотно сидят в ушах и не выпадают. В них удобно заниматься любым видом спорта. Звук яркий и насыщенный. 
           

 

Цена: US $12.77




         

Центр купонов АлиЭкспресс

Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   

         

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi aliexpress алиэкспресс гаджеты подборка подборка aliexpress подборка товаров подборка с aliexpress подборка интересных товаров из китая подборка товаров с aliexpress подборка xiaomi подборка с алиэкспресс подборка электроники подборка товаров xiaomi подборка товаров для пк подборка товаров из китая xiaomi 10
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Выбор лучших игровых компьютеров до 40 тысяч рублей: январь 2020
3
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4
13
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
43
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
103
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
74
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
76
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
117
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC: Grand Premium – исправление ошибок
15
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat
40
Выбор лучших игровых компьютеров до 30 тысяч рублей: январь 2020
19

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 80
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 76
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 103
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 74

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD ищет создателей кулера с шестью трубками, но не для выражения благодарности
161
Windows 7 потеряла 44 миллиона пользователей за месяц – самый массовый переход на Windows 10 в истории
104
10-ое поколение процессоров Intel Core окажется на 10% быстрее существующих аналогов
51
Обновилось немецкое расписание премьер игровых видеокарт на текущий год
11
Intel планирует откусить часть продаж новых процессоров AMD Ryzen 4000, выпустив в те же сроки свои 10-нм чипы
29
Видеокарта GeForce RTX 2060 KO получила чип от дорогой GeForce RTX 2080 Super и прирост производительности в некоторых приложениях до 20%
10
В драйверах AMD найдены критические ошибки, позволяющие получить удалённый доступ к компьютеру
70
Планы МЦСТ по выпуску новых Эльбрусов: 16 ядер на 16 нм уже в 2022 году
150
Российский промышленный планшет MIG Т10 х86 доступен для предзаказа по цене от 105000 рублей
65
NVIDIA, Intel или AMD - кто вносит больший вклад в развитие Linux
22
В Сети всплыла дата выхода последнего дополнения к Metro Exodus
9
Новые упоминания о процессорах Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700
27
Samsung Galaxy A71 уже в России – Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ и NFC за 29 990 рублей
9
Аналитики: после выхода в Steam продажи PC-версии Red Dead Redemption 2 выросли вдвое
37
Победив дефицит процессоров, Intel надеется вернуть себе утраченные позиции
20
Вспышка коронавируса привела к росту продаж Plague Inc.
8
В выходящем сегодня ремастере Commandos 2 будет цензура
14
Xiaomi Mi 9T в России и СНГ получил Android 10
16
Названа дата релиза La Resistance – интригующего «шпионского» дополнения для стратегии Hearts of Iron 4
2
«Добрый» хакер взломал самый агрессивный ботнет Phorpiex и лечит заражённые компьютеры
2

Популярные статьи

Из спичек и желудей: разгон и тестирование 4-ядерных процессоров на плате Socket AM2+ в современных играх
45
Выбор лучших игровых компьютеров до 40 тысяч рублей: январь 2020
3
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4
13
Тест влияние гипертрейдинга в играх на примере процессора e5 2689
44

Сейчас обсуждают

Борис Окей
13:20
Что же вы никак не поймёте, что все эти нм давно перестали отражать действительность. Это чисто маркетинговые цифры и разные производители их меряют по разному. И чипы интела 10нм аналогичны 7нм от тс...
Intel планирует откусить часть продаж новых процессоров AMD Ryzen 4000, выпустив в те же сроки свои 10-нм чипы
Елисей Творимиров
13:18
киберкатлеты, в реале не способные отжаться десятку
В 2020 году Федерация киберфутбола России и компания LG проведут серию масштабных киберспортивных турниров по игре FIFA
Мишкин Михеевич
13:16
Все верно. Есть ещё с отдельным мостиком под установку индивидуальной турбины... Типа и так и сяк чтоб можно
Видеокарты с пассивным охлаждением Quadro RTX 8000 и RTX 6000 Passive до 119,4 TFLOP представила PNY
Виктор Котов
13:13
Первые два ассасина, первые три фаркрая,Splinter Cell блэклист-это все, что есть у юбиков хорошего.
Ubisoft сделала первый большой шаг к повышению уникальности своих игр
Андрей Почтарев
13:12
А им пофиг, им препию выплачивают за каждый установленный линукс.
NVIDIA, Intel или AMD - кто вносит больший вклад в развитие Linux
Me4tatelI&gt;
13:12
ну пишут про Rocket Lake S что 14нм cpu сочетаться будет с 10нм gpu если бы это был не десктопный вариант там бы S не было бы вроде, а была бы другая литера А comet lake получается выйдет в апреле мае
Документация по процессорам Rocket Lake-S уже доступна на сайте Intel
TNT
13:12
Ну расскажите, по какому иному хоть, не терпится узнать :)
Тест влияние гипертрейдинга в играх на примере процессора e5 2689
Роман Зиновьев
13:10
У Интел свои заводы а у амд проццы на tsmc
Intel планирует откусить часть продаж новых процессоров AMD Ryzen 4000, выпустив в те же сроки свои 10-нм чипы
Андрей Почтарев
13:10
Майки не выгоняют пользователей, а пытаются навязать свой магазин, вместо стима. По-этому и создают трудности для сторонних приложений.
NVIDIA, Intel или AMD - кто вносит больший вклад в развитие Linux
Трумэн
13:09
Да не откроют они исходники Windows 7. Windows 10 же по сути та же семерка, только поддерживающая ихний магазин и приложения. Они код Windows 95-то не могут открыть, хотя эта линейка уже тогда ничего ...
Windows 7 может стать бесплатной и перейти в руки энтузиастов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем