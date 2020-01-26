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Интересные автотовары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - коврик-держатель для мобильного телефона, неоновая подсветка в авто, тент (чехол) для автомобиля и многое другое

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Приветствую, дорогие друзья, сегодня мы рассмотрим автотовары, которые заинтересуют не одного любителя своего “железного коня”, поехали: Коврик-держатель для мобильного телефона

Данный держатель можно установить на торпеду авто. Изготовлен из силиконовой резины, что позволяет не скользить по торпеде при неровностях на дороге, а также при “агрессивной” езде имея при этом упоры, которые позволяют разместить планшет или смартфон. Будет полезен тем, у кого нет магнитолы с дисплеем, а также у кого отсутствует в авто навигатор.

Цена: US $3.69

Неоновая подсветка в авто

Оригинальная и качественная неоновая подсветка в авто, которая приятно удивит вас и ваших попутчиков в поездке на короткие, а также на длинные расстояния. Подходит для любого авто.

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Установка и подключение простое, с которым справится даже школьник.  

Цена: US $1.35 - 8.00

Тент (чехол) для автомобиля

Водоотталкивающий-светоотражающий чехол предназначен для защиты вашего авто от солнечных лучей, грязи, пыли и т.д. (снаружи), а также защитит салон вашего авто от перегрева, предупреждая деформацию пластиковых элементов. Тент надежно крепится на авто, что имеет значение при сильных порывах ветра. Одеть на авто чехол довольно легко, в сложенном состоянии много места не занимает.

Цена: US $15.74 - 18.29

Антибликовый солнцезащитный козырек для автомобиля

Данный дивайс подойдет для любого типа авто. Помогает в светлое время суток защитить глаза от солнца, а в темное время суток от ярких фар встречного авто. Установка займет не более пяти секунд, крепится с помощью прищепки.

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Цена: US $6.65 - 10.00

Накидка на сидение с подогревом

Полезная вещь в авто, у которого отсутствует данная функция. Подключается через прикуриватель, после подключения через несколько секунд уже тепло. Необходимая накидка для низкотемпературных районов. Огромное количество заказов, сопровождающиеся положительными отзывами.

Цена: US $9.10 - 17.88

         

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Aleksey
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Да, проверь сам на хорошей и полезной тестилке: https://boinc.berkeley.edu/download_all.php 96 градусов и далее сброс частот. Или еще раз, может мне водянки не хватает и крышку на продукте интел надо ...
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