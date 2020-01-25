Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - оригинальный настольный пылесос, механическая клавиатура, Xiaomi Airdots Pro 2 и многое другое

для раздела Блоги
+
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Новейшие RX 5600 XT MSI в Регарде

Настольный пылесос

Оригинальный настольный пылесос получил яркий и привлекательный дизайн. Не смотря на небольшой размер он сможет быстро навести порядок на вашем рабочем столе. Пылесос с легкостью справляется с пылью и крошками. А его приятный внешний вид сможет немного отвлечь вас от скучной работы. 

Цена: US $5.94

Metoo ZERO

Хорошая механическая клавиатура с АлиЭкспресс. Корпус металлический с пластиковыми вставками. Клавиши стандартного размера, 104 шт. Скорость отклика 3 мс. Раскладка русская. Размер: 350x123x35 мм. Оснащена хорошей настраиваемой подсветкой, не слепит ночью и хорошо видна днем. Цена: US $20.66 - 29.64

Ugreen USB Type C HUB

Многофункциональный HUB, с помощью которого вы сможете вы сможете подключить множество устройств к порту USB Type. Оснащен тремя USB-портами для быстрой и стабильной передачи данных. Скорость передачи данных составляет 5 Гб/сек. HUB оснащен дополнительным портом Ethernet, картридером для Micro SD и SD. 

реклама

Цена: US $11.78 - 42.60

Робот-пылесос iLife

"Умный" робот-пылесос, который идеально подойдет для уборки деревянных, ковровых, керамических покрытий. Данная модель достаточно популярна среди пользователей, количество заказов более 16 000. Пылесос прекрасно ориентируется в пространстве, подходит как для сухой, так и влажной уборки. На одном заряде аккумулятора проработает 140 минут, этого достаточно для уборки всей квартиры.

Цена: US $159.99

Умная LED-лампа

"Умная" лампа, которой можно управлять дистанционно. Чтобы создать нужную атмосферу, возвращаясь домой вам нужно зайти в приложение и выбрать нужный цвет и яркость свечения. Также в приложении вы сможете видеть, какое количество электроэнергии потребляет лампа.  

   

реклама

Цена: US $18.89 - 24.29

Xiaomi Airdots Pro 2

Нашумевшая новинка от компании Xiaomi Airdots Pro 2 с потрясающим звучанием, отличной автономностью и голосовым ассистентом. Благодаря уникальной конструкции они идеально сидят в ушной раковине и не выпадают. Оснащены двойным микрофоном с шумоподавлением. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. 

Цена: US $51.19 - 60.19

Клей-карандаш от Xiaomi

Клей-карандаш от компании Xiaomi, в который добавлен фиолетовый цвет. Благодаря этому вы сможете видеть область, на которую нанесен клей. Штука очень удобная и пригодится каждому в хозяйстве.

Цена: US $3.29  / набор

   


   

Центр купонов АлиЭкспресс

Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   

   

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

электроника гаджеты новинка гаджеты aliexpress новинка гаджеты новинка xiaomi новинка от xiaomi aliexpreess электроника xiaomi aliexpess электроника алиэкспресс
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4
1
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
41
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
93
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
74
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
76
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
114
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC: Grand Premium – исправление ошибок
15
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat
40
Выбор лучших игровых компьютеров до 30 тысяч рублей: январь 2020
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula
41

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 69
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 79
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 76
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 114
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 74
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 93

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарта Intel Xe DG1 оказалась на 40% быстрее AMD Ryzen 4000 в 3DMark 11
88
Первые владельцы видеокарт Radeon RX 5600 XT столкнулись с множеством багов в драйвере
198
Недорогой SSD SN550 M.2 500 ГБ PCIe-3.0 от Western Digital упал до рекордно низкой цены $65
27
AMD ищет создателей кулера с шестью трубками, но не для выражения благодарности
13
Полиция России не будет переходить на Windows 10 – закуплена отечественная Astra Linux
153
Xiaomi прекращает поддержку двух популярных смартфонов
9
Microsoft выпустит PowerLauncher для Windows 10
20
10-ое поколение процессоров Intel Core окажется на 10% быстрее существующих аналогов
29
Huawei объявила огромные скидки до 15 000р и подарки к покупкам с 27 по 30 января
6
EVGA GeForce RTX 2060 KO на базе старшего GPU TU104 оказалась вплоть до полутора раз производительнее оригинальной модели — тестирование Gamers Nexus
17
В драйверах AMD найдены критические ошибки, позволяющие получить удалённый доступ к компьютеру
64
ASUS ROG представил игровые мониторы, способные выводить изображение в формате 4K при 144 Гц
32
Стало известно, что за приложения будут предустанавливать на смартфоны в России
108
Видеокарта GeForce RTX 2060 KO получила чип от дорогой GeForce RTX 2080 Super и прирост производительности в некоторых приложениях до 20%
10
В Steam стартовала распродажа в честь лунного Нового года
7
В этом году Intel представит девять 10-нм продуктов
13
Бесплатного разгона не будет – только отборные Radeon RX 5600 ХТ получат обещанный буст на 10%
48
LG представила полностью прозрачные дисплеи-стёкла Transparent OLED Signage на российском рынке
2
Один из производителей видеокарт создал специальную версию RX 5600 XT ко дню всех влюбленных
16
Huawei представила в России ноутбуки MateBook D и предлагает получить их за 1 рубль
2

Популярные статьи

Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
158
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
93
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
41
Как правильно настроить бэкап и сохранить ваши важные данные
17
Из спичек и желудей: разгон и тестирование 4-ядерных процессоров на плате Socket AM2+ в современных играх
12
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4
1

Сейчас обсуждают

Игорь Фоменко
11:39
А это какой процент от общего количества проданных процессоров?
Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
Нальбий Хаджибиеков
11:31
Шесть концов - никакой ошибки ...внизу три наконечника , и на верху вход трех трубок
AMD ищет создателей кулера с шестью трубками, но не для выражения благодарности
Марат Хафизов
11:30
Массовое внедрение DDR5 начнется только в 2022 году.
Обновилось немецкое расписание премьер игровых видеокарт на текущий год
Leshiy2371
11:29
У 925-го не самый большой разгонный потенциал,он как правило ограничен 3,6-3,8ГГц - выше уже не едет. 955-й у меня на 3,8-4ГГц работал без поднятия напряжения на 790GX-G65/970 Gaming
Из спичек и желудей: разгон и тестирование 4-ядерных процессоров на плате Socket AM2+ в современных играх
mbs001
11:27
Учитывая что на ~5% выростет частота проца (с 4.1 до 4.3) и на 20% частота памяти (c 2666 до 3200), то 11% в определённых задачах вполне реально. А вот по архетектуре улучшений видимо либо не будет, л...
10-ое поколение процессоров Intel Core окажется на 10% быстрее существующих аналогов
Игорь Фоменко
11:26
Ну бп не почти,а точно.
Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
Анатолий Крицкий
11:25
Не гони, он запрещён только для госслужбы!
Полиция России не будет переходить на Windows 10 – закуплена отечественная Astra Linux
Алексей Сизиков
11:23
Это применимо в разрешении выше 1920*1080 когда вся нагрузка ложится на карточку. Намного сложнее получить 144 ФПС в fullHD , чем 60 fps в 4К при этом не теряя в картинке.
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
Ты нищий амудодятел
11:21
В играх я смотрю, как на лопуха, на любого амудэшника с интелом 9900к 5.2. А если надо чего большего, то платформа 2066 с топом 7980xe 2017 года, смеётся над твоей обожаемой новоиспечёной какахой 3950...
10-ое поколение процессоров Intel Core окажется на 10% быстрее существующих аналогов
ivans6787
11:20
Какой смысл в M.2 SATA? Проще было обычный 2.5 взять
Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем