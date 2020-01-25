Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - оригинальный настольный пылесос, механическая клавиатура, Xiaomi Airdots Pro 2 и многое другое
Настольный пылесос
Оригинальный настольный пылесос получил яркий и привлекательный дизайн. Не смотря на небольшой размер он сможет быстро навести порядок на вашем рабочем столе. Пылесос с легкостью справляется с пылью и крошками. А его приятный внешний вид сможет немного отвлечь вас от скучной работы.
Цена: US $5.94
Metoo ZERO
Хорошая механическая клавиатура с АлиЭкспресс. Корпус металлический с пластиковыми вставками. Клавиши стандартного размера, 104 шт. Скорость отклика 3 мс. Раскладка русская. Размер: 350x123x35 мм. Оснащена хорошей настраиваемой подсветкой, не слепит ночью и хорошо видна днем. Цена: US $20.66 - 29.64
Ugreen USB Type C HUB
Многофункциональный HUB, с помощью которого вы сможете вы сможете подключить множество устройств к порту USB Type. Оснащен тремя USB-портами для быстрой и стабильной передачи данных. Скорость передачи данных составляет 5 Гб/сек. HUB оснащен дополнительным портом Ethernet, картридером для Micro SD и SD.
рекламаЦена: US $11.78 - 42.60
Робот-пылесос iLife
"Умный" робот-пылесос, который идеально подойдет для уборки деревянных, ковровых, керамических покрытий. Данная модель достаточно популярна среди пользователей, количество заказов более 16 000. Пылесос прекрасно ориентируется в пространстве, подходит как для сухой, так и влажной уборки. На одном заряде аккумулятора проработает 140 минут, этого достаточно для уборки всей квартиры.
Цена: US $159.99
Умная LED-лампа
"Умная" лампа, которой можно управлять дистанционно. Чтобы создать нужную атмосферу, возвращаясь домой вам нужно зайти в приложение и выбрать нужный цвет и яркость свечения. Также в приложении вы сможете видеть, какое количество электроэнергии потребляет лампа.
рекламаЦена: US $18.89 - 24.29
Xiaomi Airdots Pro 2
Нашумевшая новинка от компании Xiaomi Airdots Pro 2 с потрясающим звучанием, отличной автономностью и голосовым ассистентом. Благодаря уникальной конструкции они идеально сидят в ушной раковине и не выпадают. Оснащены двойным микрофоном с шумоподавлением. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами.
Цена: US $51.19 - 60.19
Клей-карандаш от Xiaomi
Клей-карандаш от компании Xiaomi, в который добавлен фиолетовый цвет. Благодаря этому вы сможете видеть область, на которую нанесен клей. Штука очень удобная и пригодится каждому в хозяйстве.
Цена: US $3.29 / набор
Центр купонов АлиЭкспресс
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