Мини видеокамера с хорошим качеством и разрешением. Благодаря уникальному дизайну она не похожа на стандартные видеокамеры. Вещь имеет компактный размер и с легкостью поместится в кармане джинс. Емкость встроенного аккумулятора 300 мАч, это позволяет непрерывно записывать видео в формате avi (640x480) около пяти часов.















реклама

Цена: US $19.92

Популярная плюшевая игрушка в виде авокадо, которая сводит всех с ума. Изготовлена из гипоаллергенных материалов - плюш, полиэстер, хлопок. Очень мягкая и приятная на ощупь. Ее можно использовать в качестве подушки.









Цена: US $5.92 - 13.01

реклама

Качественный LED-фонарь со стандартом защиты IP65. Оснащен магнитной подошвой, с помощью которой его можно прикрепить к любой металлической поверхности. Питается от батареек АА. Есть несколько режимов свечения. Рейтинг 4,9 из 5.









Цена: US $9.99 - 12.66

Качественный сифон для любой жидкости от компании Xiaomi. Он насыщает воду пузырьками углекислого газа. Работает такой сифон на стандартных баллонах с СО2. Устройство полезное и пригодится каждому в хозяйстве.

Цена: US $72.04

Популярная игровая мышь, которую по достоинству оценят геймеры. Имеет хорошее соотношение цены и качества. Оснащена красочной LED подсветкой, которая хорошо видна днем и не слепит ночью. Благодаря эргономичной конструкции идеально лежит в руке.









Цена: US $6.66 - 9.61





Высокоскоростная флешка с металлическим корпусом и интерфейсом USB 3.1. На странице продавца вы найдете две вариации объема памяти: 128 или 256 Гб. Скорость записи составляет 380 Мб/с, чтения - 420 Мб/с. Чтобы никто не смог воспользоваться вашей сохраненной информацией, на флешке есть возможность установить пароль.





Цена: US $43.69 - 78.52

Оригинальное устройство, которое можно использовать как обычный калькулятор или как цифровую клавиатуру для компьютера. Подключается по Bluetooth в macOS, Windows, Android. Для подключения установка драйверов не требуется.

Цена: US $64.59

реклама





Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!