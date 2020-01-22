Интересная находка на АлиЭкспресс - миниатюрный мобильный телефон Melrose S9 Plus. Благодаря компактному размеру его можно легко спрятать в любом кармане. Оснащен фронтальной и двойной основной камерой. Работает на ОС Android 7.0. Melrose S9 Plus имеет 2 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти.

Цена: US $56.99 - 119.99

Оригинальный робот, который с легкостью уместится на ладони. С таким роботом очень весело проводить время не только детям, но и взрослым. Робот весело танцует и разговаривает. Умеет распознавать голос хозяина.





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Цена: US $9.96

Интересный небольшой светильник "Астронавт". Лампа имеет гибкий кабель, вы сможете настроить свет по своему желанию. Фигурка "Астронавта" смотрится очень реалистично. Это один из полезных аксессуаров, которые формируют приятную атмосферу уюта в быту.





Цена: US $1.28 - 3.66

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Игровая мышь с четырьмя режимами разрешения 1600-2400-3200-5500 dpi, может стать хорошим приобретением или подарком для тех, кто любит проводить длительное время за компьютером. Мышь идеально подойдет для геймеров. Оснащена 7 кнопками. Рейтинг 4,9 из 5, количество заказов более 13 000.











Цена: US $5.94 - 8.26

Хороший электрический ланч-бокс с несколькими лотками в комплекте. Очень удобная вещь, в которой вы сможете не только хранить обед, но и разогревать его. Имеет хорошую мощность и привлекательный дизайн. В таком ланч-боксе можно готовить даже сырые продукты.

Цена: US $9.30 - 10.16

Качественные наушники QCY T1 Pro, которые выделяются среди конкурентов хорошим звуком и функционалом. Наушники получили стильный дизайн. В комплекте идут дополнительно запасные амбюшуры. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Соединяются с телефоном по Bluetooth. Стандарт защиты IPX4.

Цена: US $33.46

Хорошая механическая клавиатура от Xiaomi. Клавиши круглые, к которым очень быстро привыкаешь. Смотрится очень оригинально. Клавиатура оснащена подсветкой, которая хорошо видна днем и не слепит ночью. Подключается как по блютус, так и через кабель. Емкость встроенного аккумулятора 4000 мАч.



Цена: US $77.75 - 124.11









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