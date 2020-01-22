Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - Миниатюрный смартфон с 4G, уникальный карманный робот, светильник "Астронавт" и многое другое и многое другое
Миниатюрный смартфон с 4G
Интересная находка на АлиЭкспресс - миниатюрный мобильный телефон Melrose S9 Plus. Благодаря компактному размеру его можно легко спрятать в любом кармане. Оснащен фронтальной и двойной основной камерой. Работает на ОС Android 7.0. Melrose S9 Plus имеет 2 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти.
Цена: US $56.99 - 119.99
Карманный робот
Оригинальный робот, который с легкостью уместится на ладони. С таким роботом очень весело проводить время не только детям, но и взрослым. Робот весело танцует и разговаривает. Умеет распознавать голос хозяина.
рекламаЦена: US $9.96
Лампа "Астронавт"
Интересный небольшой светильник "Астронавт". Лампа имеет гибкий кабель, вы сможете настроить свет по своему желанию. Фигурка "Астронавта" смотрится очень реалистично. Это один из полезных аксессуаров, которые формируют приятную атмосферу уюта в быту.
Цена: US $1.28 - 3.66
Игровая мышь
рекламаИгровая мышь с четырьмя режимами разрешения 1600-2400-3200-5500 dpi, может стать хорошим приобретением или подарком для тех, кто любит проводить длительное время за компьютером. Мышь идеально подойдет для геймеров. Оснащена 7 кнопками. Рейтинг 4,9 из 5, количество заказов более 13 000.
Цена: US $5.94 - 8.26
Электрический ланч-бокс
Хороший электрический ланч-бокс с несколькими лотками в комплекте. Очень удобная вещь, в которой вы сможете не только хранить обед, но и разогревать его. Имеет хорошую мощность и привлекательный дизайн. В таком ланч-боксе можно готовить даже сырые продукты.
Цена: US $9.30 - 10.16
Наушники Xiaomi
Качественные наушники QCY T1 Pro, которые выделяются среди конкурентов хорошим звуком и функционалом. Наушники получили стильный дизайн. В комплекте идут дополнительно запасные амбюшуры. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Соединяются с телефоном по Bluetooth. Стандарт защиты IPX4.
Цена: US $33.46
Механическая Bluetooth-клавиатура
Хорошая механическая клавиатура от Xiaomi. Клавиши круглые, к которым очень быстро привыкаешь. Смотрится очень оригинально. Клавиатура оснащена подсветкой, которая хорошо видна днем и не слепит ночью. Подключается как по блютус, так и через кабель. Емкость встроенного аккумулятора 4000 мАч.
Цена: US $77.75 - 124.11
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