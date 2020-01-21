Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - игровая мышь Xiaomi, "умный" мяч Xiaomi, часы с проекцией времени и многое другое
Часы с проекцией времени
Оригинальные часы с проекцией времени. На экране дополнительно отображается влажность воздуха в помещении и температура. Управление простое и удобное. Проекция четкая, при необходимости ее можно перевернуть, для этого предусмотрена специальная кнопка.
Цена: US $10.34 - 13.48
Термос-чайник на 12 В
Интересный термос с индикатором температуры внутри и отличной колбой из нержавеющей стали. Такой термос будет удобно брать с собой на работу или в деловую поездку. Мощность : 70 Вт. Можно заряжать от прикуривателя.
рекламаЦена: US $32.65 - 53.50
Увлажнитель воздуха
Увлажнитель воздуха от компании Xiaomi в виде кактуса. Объем: 280 мл. Оснащен приятной подсветкой, его можно использовать в качестве ночника. Добавив несколько капель ароматного аромамасла вы сможете устроить дома настоящий сеанс ароматерапии.
Цена: US $8.95 - 10.90
Пылесос для сухой и влажной уборки
Качественная модель пылесоса, которая подходит для обдува, влажной и сухой уборки. Мощность 800 Вт. Это хорошая и практичная модель, которой просто и удобно убирать практически любую поверхность. Пылесборник на 10 л. Уровень шума 80 дБ.
Цена: US $299.00
Игровая мышь Xiaomi
рекламаХорошая оптическая мышь с 8 кнопками и сенсором 7200 dpi. Максимальная скорость: 150 ips. Оснащена светодиодной подсветкой, которая хороша видна днем и не слепит ночью. Работает мышь по проводу и без него.
Цена: US $32.67
Портативный SSD-накопитель
Популярный SSD-накопитель со скоростью записи 270 MB/s, чтения - 280 MB/s. Интерфейс USB 3.0. На станице продавца вы найдете модели с разным объемом памяти от 120 до 500 Гб. Размер 66x36x9 мм. SSD имеет высокий рейтинг 4,9 из 5 и массу положительных отзывов.
Цена: US $29.86 - 97.99
Умный мяч Xiaomi
Интересный интерактивный мячик, который очень понравится вашим домашним любимцам. Мячик умеет самостоятельно передвигаться, для этого вам нужно один раз встряхнуть игрушку, дальше она будет работать самостоятельно.
Цена: US $16.14
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