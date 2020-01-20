Оригинальная новинка от компании Xiaomi - компьютерная мышь со сканером отпечатка пальца. Оснащена специальным датчиком, который находится под колесиком прокрутки. Мышь распознает владельца по отпечатку пальца. Размер: 109,5x61x32,5 мм. Чувствительность:1600 DPI.

Цена: US $47.89

Интересная находка на АлиЭкспресс - замок, изготовленный из закаленной стали.Вместо ключа используется отпечаток пальца, либо специальное приложение, которое устанавливается на мобильный телефон. Настройка замка идет по Bluetooth. Замок не боится пыли и воды, на одной зарядке проработает около 6 месяцев.

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Цена: US $25.18

Оригинальная Blutooth колонка в виде милой собачки. Подключается к любому устройству по Blutooth 4.1. Мощность: 3 Вт. Емкость встроенного аккумулятора 300 мАч. Стоит подключить колонку и включить музыку

собачка начинает весело танцевать в такт музыке.

Цена: US $9.66

Отличный тостер от компании Xiaomi. Благодаря компактному размеру он поместится даже на небольшой кухне. Для приготовления вкусных тостов Вы сможете регулировать степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями. Мощность: 500 Вт, вес: 1,3 кг.

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Цена: US $28.49 - 35.24

Интересная находка с АлиЭкспресс - ночник и конструктор. Каждый может собрать такой ночник индивидуально под себя. Каждый блок начинает светиться при контакте с предыдущим, который уже светится. Вы сможете создать любые конструкции. Такой ночник украсит любой интерьер и подарит удовольствие Вам и стиль вашему дому.





Цена: US $20.15

Качественные аккумуляторы емкостью 2600 мАч. Они приобрели немалую популярность среди пользователей. Аккумуляторы имеют плоский плюс. Используются в электроинструментах, фонарях и других электронных устройствах. Имеют отличное соотношение цены и качества.











Цена: US $16.80 / набор

Хорошая бутербротница с антипригарным покрытием. С ее помощью вы приготовите вкусный сэндвич за несколько минут. Максимальная температура нагрева составляет 180 градусовОна простая в использовании, а благодаря изогнутой поверхности на ней можно готовить и другие блюда.

Цена: US $47.48





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