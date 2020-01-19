Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - "умные" часы Xiaomi Amazfit Stratos 3, компактный дальномер Cookie’s и многое другое

для раздела Блоги
+
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Мощнейшее падение цен 2080 Super - до уровня обычных 2080
Еще одна 2080 Super и еще дешевле - цена идет к 40 т.р.!
Цены на память снижены на 30% - пора брать

Xiaomi Amazfit Stratos 3

"Умные" часы от компании Xiaomi с ярким TFT-экраном с диагональю 1,34 дюймов. Доступно 5 режимов яркости. Часы имеют четкую ориентацию на спорт, в них предусмотрено 19  спортивных режимов и стандартные функции для носимой электроники. Степень влагозащиты 5 АТМ. Работают как с Android, так и с iOS. Отлично смотрятся на мужской руке.

Цена: US $333.32 - 345.44

Механическая клавиатура

Хорошая механическая клавиатура с ярким дизайном и светодиодной подсветкой. Клавиши круглые, к которым очень быстро привыкаешь. Количество 79 шт. Скорость отклика 3 мс. Размер: 306x144,5x30,6 мм. Подсоединяется через Bluetooth. Клавиатуру можно использовать с планшетом, компьютером, телефоном и т.д. Емкость встроенного аккумулятора 4000 мАч.    

Цена:  US $99.74

Мини-пылесос

реклама

Навести порядок на рабочем столе вам поможет такой миниатюрный пылесос от компании Xiaomi. Не смотря на его компактные размеры у него высокая мощность всасывания. Он быстро справится с пылью и надоевшими крошками, которые так и норовят забраться под клавиатуру. Питается от батареек АА.
           

Цена: US $11.86  

Набор керамических ножей Xiaomi

Хороший набор керамических ножей с эргономичной ручкой. Их очень удобно держать в руке. Лезвия обладают отличными режущими свойствами и имеют способность самозатачиваться. Для очистки овощей в комплекте предусмотрена овощерезка.
           

   

Цена: US $8.58 - 21.50

Увлажнитель воздуха 

реклама

Очень оригинальный увлажнитель воздуха, с помощью которого вы сможете создать здоровый микроклимат для помещения до 25 квадратов. Имеет очень милый дизайн и идеально подойдет для детской комнаты. Добавив пару капель аромамасла в резервуар с водой вы сможете устроить дома настоящий сеанс ароматерапии. Устройство автоматически выключается, когда уровень воды в резервуаре становится слишком низким.

Цена: US $10.72

Кружка хамелеон

Интересная кружка: стоит налить в неё горячий напиток, и на поверхности кружки сразу проявится оригинальный рисунок. Смотрится кружка очень необычно. Изготовлена из качественной керамики. Отличный подарок для любого торжества.      







Цена: US $9.20

Компактный дальномер Cookie’s

Хороший компактный дальномер, который отлично заменит традиционную рулетку до 40 метров. Имеет хорошую точность измерения. Минимальное расстояние для измерения составляет 5 см.

Цена: US $16.28

   

Центр купонов АлиЭкспресс

Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

алиэкспресс гаджеты подборка новинка подборка aliexpress гаджеты aliexpress новинка гаджеты новинка xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Выбор лучших игровых компьютеров до 30 тысяч рублей: январь 2020
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula
36
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
63
Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
21
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
67
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
47
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
23
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Hitman 2: январь 2020
14
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
480
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
28

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 67
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 480
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 63
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 47
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
13 января 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Intel снизила производительность графики в процессорах Core i7 4790K и Core i7 3770K на 42%
112
Microsoft добавила в Windows 10 функцию, о которой просили миллионы пользователей
27
AMD «прокачала» все видеокарты Radeon RX 5600 XT увеличив их производительность на 15%
192
Оверклокеры выбирают Windows 7 – «Десятка» слишком медленная и неповоротливая
70
Названы смартфоны Huawei, которые скоро обновятся до EMUI 10
13
AMD рассказала о видеочипе Big Navi и процессорах Zen 3
32
Сколько модулей памяти нужно для игр – 2Х8 Гб или 4Х4 Гб – большое тестирование от экспертов techspot
46
AMD пояснила, чем хорош самый мощный в мире настольный процессор
32
AMD впервые подтвердила скорый выход флагманской видеокарты «Big Navi»
25
Стало известно, как Intel обогащается на дефиците процессоров
35
Google готовится отправить приложения Chrome на свое печально известное кладбище
5
Процессоры Core i9-10900 и Core i5-10500 появились в базе данных 3DMark
10
Повышенные частоты помогли AMD Radeon RX 5600 XT догнать NVIDIA GeForce RTX 2060
51
Ubisoft сделала первый большой шаг к повышению уникальности своих игр
23
AMD повышает частотные характеристики Radeon RX 5600 XT в ответ на снижение стоимости NVIDIA GeForce RTX 2060
10
Жители Германии купили в 2,5 раза больше RX 5700 XT, чем RTX 2060 Super
70
ASUS оснастила свои модели RX 5600 XT мощнейшими системами охлаждения с 3 вентиляторами
25
Возможно, Sony выпустит на PC не только Horizon Zero Dawn
9
Анонсирован ремастер культового шутера Kingpin Life of Crime
11
Лиза Су пояснила, как 8K-телевизоры помогут продать больше процессоров Ryzen Threadripper 3990X
8

Популярные статьи

Собираем компьютер за 25 990 рублей для игр и работы в AutoCAD
92
Собираем игровой компьютер с Ryzen 2700X + RTX 2080 Ti на AliExpress
28
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula
36
Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы
62
Выбор лучших игровых компьютеров до 30 тысяч рублей: январь 2020
2

Сейчас обсуждают

RadeoForce
11:59
95+% населения планеты земля питается картами не выше уровня 2070S. Ну а плюшки(лучи и мылоSS, как я понял?) на картах уровня ниже 2080S/2080ти засунь себе в очко и трижды прокрути, для остроты ощуще...
Жители Германии купили в 2,5 раза больше RX 5700 XT, чем RTX 2060 Super
DOpFzit
11:58
а с чего это вдруг он решил бусы ввозить? вроде бы возил раньше другое... спрос диктует предложения. пока что все компании выкладывают одно и тоже и деваться не куда. а так бы сразу спрос родился на д...
Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы
Михаил Михайлов
11:57
Товарищ прав. Никто не будет делать революцию, пока можно выжимать из существующих технологий. Тем более, что миллиарды вложены в заводы. Прямой пример мемристоры и the machine HP, которую так и не пр...
Английские учёные готовят переворот на рынке SSD – до 100 раз меньше потребление и многократный прирост скорости
Красный Пукан
11:57
Проблема в том, что у амд выше 2070s ничего нету, вот вы и питаетесь нищими аналогами, дешевле и без плюшек. Нищеброды)) Слить- это про тебя) (trust me)
Жители Германии купили в 2,5 раза больше RX 5700 XT, чем RTX 2060 Super
Saturianin
11:56
Лишний раз подтверждается тупизна пиндосов.
В аэропорту Портленда хакер "взломал" монитор, чтобы сыграть пару раундов в Apex Legends
Velzevul Handshaked
11:56
Илиты все с хеоном, а самые илитные илиты с кор2дулом.
AMD впервые подтвердила скорый выход флагманской видеокарты «Big Navi»
RadeoForce
11:54
если там что-то ниже 2070S, то сасаи твоя невидия. Ну 2070 еще ладно, ровня. Только вот как показывает практика, борцуны вроде тебя могут умудриться слить и на более мощной карте, когда дело доходит д...
Жители Германии купили в 2,5 раза больше RX 5700 XT, чем RTX 2060 Super
Saturianin
11:54
Начало как анекдот.
Английские учёные готовят переворот на рынке SSD – до 100 раз меньше потребление и многократный прирост скорости
isoriksib
11:54
Анлийские ученые...уже смешно
Английские учёные готовят переворот на рынке SSD – до 100 раз меньше потребление и многократный прирост скорости
Алексей Кутерев
11:53
Английские учёные готовят переворот на рынке SSD – до 100 раз меньше потребление и многократный прирост скорости
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем