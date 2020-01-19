"Умные" часы от компании Xiaomi с ярким TFT-экраном с диагональю 1,34 дюймов. Доступно 5 режимов яркости. Часы имеют четкую ориентацию на спорт, в них предусмотрено 19 спортивных режимов и стандартные функции для носимой электроники. Степень влагозащиты 5 АТМ. Работают как с Android, так и с iOS. Отлично смотрятся на мужской руке.

Цена: US $333.32 - 345.44

Хорошая механическая клавиатура с ярким дизайном и светодиодной подсветкой. Клавиши круглые, к которым очень быстро привыкаешь. Количество 79 шт. Скорость отклика 3 мс. Размер: 306x144,5x30,6 мм. Подсоединяется через Bluetooth. Клавиатуру можно использовать с планшетом, компьютером, телефоном и т.д. Емкость встроенного аккумулятора 4000 мАч.



Цена: US $99.74

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Навести порядок на рабочем столе вам поможет такой миниатюрный пылесос от компании Xiaomi. Не смотря на его компактные размеры у него высокая мощность всасывания. Он быстро справится с пылью и надоевшими крошками, которые так и норовят забраться под клавиатуру. Питается от батареек АА.

Цена: US $11.86

Хороший набор керамических ножей с эргономичной ручкой. Их очень удобно держать в руке. Лезвия обладают отличными режущими свойствами и имеют способность самозатачиваться. Для очистки овощей в комплекте предусмотрена овощерезка.





Цена: US $8.58 - 21.50

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Очень оригинальный увлажнитель воздуха, с помощью которого вы сможете создать здоровый микроклимат для помещения до 25 квадратов. Имеет очень милый дизайн и идеально подойдет для детской комнаты. Добавив пару капель аромамасла в резервуар с водой вы сможете устроить дома настоящий сеанс ароматерапии. Устройство автоматически выключается, когда уровень воды в резервуаре становится слишком низким.

Цена: US $10.72

Интересная кружка: стоит налить в неё горячий напиток, и на поверхности кружки сразу проявится оригинальный рисунок. Смотрится кружка очень необычно. Изготовлена из качественной керамики. Отличный подарок для любого торжества.

















Цена: US $9.20

Хороший компактный дальномер, который отлично заменит традиционную рулетку до 40 метров. Имеет хорошую точность измерения. Минимальное расстояние для измерения составляет 5 см.

Цена: US $16.28





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