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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - оригинальный 3D светильник "Земля", домашняя метеостанция, ирригатор для всей семьи и многое другое

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Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Мощнейшее падение цен 2080 Super - до уровня обычных 2080
Еще одна 2080 Super и еще дешевле - цена идет к 40 т.р.!
Цены на память снижены на 30% - пора брать

3D светильник-ночник "Земля" 

Оригинальный ночник "Земля" с реалистичным отображением поверхности планеты. Смотрится ночник эффектно. Может стать отличным подарком как для детей, так и взрослых. Управление удобное. Питается как от USB, так и от 3 батареек ААА. Будет гармонично смотреться в любом интерьере.  

Цена: US $21.67 - 23.40

Стикеры для фиксации любых предметов

С помощью таких стикеров можно фиксировать предметы на различных поверхностях. Они универсальные и их можно использовать как внутри помещения, так и на улице. Они простые и удобные в использовании. Их достаточно промыть под проточной водой и стикер опять готов к использованию. На страничке продавца представлены различные вариации стикеров.

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Цена: US $2.29 - 3.40

Метеостанция

Очень удобное и полезное устройство для дома - настольная метеостанция с ярким жк-дисплеем и барометром. Информация на дисплее читается достаточно легко. Цвета яркие и насыщенные. В комплекте идут дополнительные датчики, которые устанавливаются на улице. Вся информация выводится на дисплей, показания точные. Метеостанцию дополнительно можно использовать как будильник или часы. 


Цена: US $41.99

Ирригатор

Отличный ирригатор для всей семьи, при регулярном использовании улучшает кровоток десен. Устройство поможет сохранить зубы во время беременности. Имеет компактный размер, он с легкостью поместится
даже в самой маленькой комнате. Пользоваться устройством легко и удобно. 

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Цена: US $5.40 - 34.99

Коврик для мыши

Я считаю, что хорошего коврика для рабочего стола как и человека должно быть много. Компания Xiaomi представила на рынке коврик для рабочего стола из натурального пробкового дерева с приятным ароматом. Коврик очень приятный на ощупь. Смотрится стильно. Благодаря большому размеру на нем поместится не только компьютерная мышь, но и другие предметы.

Цена: US $11.47 - 15.32

Виниловая наклейка

Популярная виниловая наклейка на унитаз. Смотрится очень оригинально. Сам по себе винил очень хрупкий, но в него добавлен пластификатор, что делает наклейку гибкой и износостойкой. На подложку нанесен акриловый клей на водной основе. Такую наклейку можно наклеить на стекло, металл, обои и другие поверхности.

Цена: US $0.91



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Appengamer
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Как уже сказано для маленьких объёмов не критично сата или м.2. ИМХО 240 ГБ как раз предел для сата. Но м.2 дороже, а тут бюджет был 25.
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Наверное комментаторы одни и те же)))
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Appengamer
10:04
580 жрёт до 225 Вт. Проц 65. Остальное 50 +-лапоть. Итого до 340 Вт. 1,5 кратный запас. Даже для г-на как Аэрокул запас достаточный. Комп же не будет юзаться 24/7 на 100% мощности.
Собираем компьютер за 25 990 рублей для игр и работы в AutoCAD
Bojack Horseman
10:03
Как вечером?! Волынишь?? Ты перед тем, как собрать, должен был написать! Тут весь цимус в том, чтоб сборка была виртуальная!!! Как там все на деле получится, в рамках этого формата статей вообще никог...
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10:02
Не во всех материнках есть видео выход под процессорное видео ядро. Если его нет, то куда еще можно кабель от монитора воткнуть?
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Appengamer
10:01
Лайк за карту из ремонта. Цена как на авито б/у. У меня альтернативный вариант сборки тоже был на 3400G, но друг выбрал представленный в статье. Регарда в НиНо нет. И если будет гарантийнй случай, то ...
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10:01
Еще надо, чтобы драйвера не кривые были ;)
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RadeoForce
09:59
Ага, и внезапно отовсюду 1063 из всех обзоров пропала, с начала 2018 года. Наверное, слишком хорошо тащила😉
AMD «прокачала» все видеокарты Radeon RX 5600 XT увеличив их производительность на 15%
b1gDaddy
09:59
"Питание процессора выполнено по схеме 14+2." Классно скопировал, а теперь смотрим на контроллер - ASP1405I, он же, IR35201 - 8ми фазный, конкретно в данной материнке 7+1 схема питания, линий 16. Ну д...
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