Оригинальный ночник "Земля" с реалистичным отображением поверхности планеты. Смотрится ночник эффектно. Может стать отличным подарком как для детей, так и взрослых. Управление удобное. Питается как от USB, так и от 3 батареек ААА. Будет гармонично смотреться в любом интерьере.

Цена: US $21.67 - 23.40

С помощью таких стикеров можно фиксировать предметы на различных поверхностях. Они универсальные и их можно использовать как внутри помещения, так и на улице. Они простые и удобные в использовании. Их достаточно промыть под проточной водой и стикер опять готов к использованию. На страничке продавца представлены различные вариации стикеров.

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Цена: US $2.29 - 3.40

Очень удобное и полезное устройство для дома - настольная метеостанция с ярким жк-дисплеем и барометром. Информация на дисплее читается достаточно легко. Цвета яркие и насыщенные. В комплекте идут дополнительные датчики, которые устанавливаются на улице. Вся информация выводится на дисплей, показания точные. Метеостанцию дополнительно можно использовать как будильник или часы.





Цена: US $41.99

Отличный ирригатор для всей семьи, при регулярном использовании улучшает кровоток десен. Устройство поможет сохранить зубы во время беременности. Имеет компактный размер, он с легкостью поместится

даже в самой маленькой комнате. Пользоваться устройством легко и удобно.

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Цена: US $5.40 - 34.99

Я считаю, что хорошего коврика для рабочего стола как и человека должно быть много. Компания Xiaomi представила на рынке коврик для рабочего стола из натурального пробкового дерева с приятным ароматом. Коврик очень приятный на ощупь. Смотрится стильно. Благодаря большому размеру на нем поместится не только компьютерная мышь, но и другие предметы.

Цена: US $11.47 - 15.32

Популярная виниловая наклейка на унитаз. Смотрится очень оригинально. Сам по себе винил очень хрупкий, но в него добавлен пластификатор, что делает наклейку гибкой и износостойкой. На подложку нанесен акриловый клей на водной основе. Такую наклейку можно наклеить на стекло, металл, обои и другие поверхности.

Цена: US $0.91









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