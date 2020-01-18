Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - оригинальный 3D светильник "Земля", домашняя метеостанция, ирригатор для всей семьи и многое другое
3D светильник-ночник "Земля"
Оригинальный ночник "Земля" с реалистичным отображением поверхности планеты. Смотрится ночник эффектно. Может стать отличным подарком как для детей, так и взрослых. Управление удобное. Питается как от USB, так и от 3 батареек ААА. Будет гармонично смотреться в любом интерьере.
Цена: US $21.67 - 23.40
Стикеры для фиксации любых предметов
С помощью таких стикеров можно фиксировать предметы на различных поверхностях. Они универсальные и их можно использовать как внутри помещения, так и на улице. Они простые и удобные в использовании. Их достаточно промыть под проточной водой и стикер опять готов к использованию. На страничке продавца представлены различные вариации стикеров.
рекламаЦена: US $2.29 - 3.40
Метеостанция
Очень удобное и полезное устройство для дома - настольная метеостанция с ярким жк-дисплеем и барометром. Информация на дисплее читается достаточно легко. Цвета яркие и насыщенные. В комплекте идут дополнительные датчики, которые устанавливаются на улице. Вся информация выводится на дисплей, показания точные. Метеостанцию дополнительно можно использовать как будильник или часы.
Цена: US $41.99
Ирригатор
Отличный ирригатор для всей семьи, при регулярном использовании улучшает кровоток десен. Устройство поможет сохранить зубы во время беременности. Имеет компактный размер, он с легкостью поместится
даже в самой маленькой комнате. Пользоваться устройством легко и удобно.
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Цена: US $5.40 - 34.99
Коврик для мыши
Я считаю, что хорошего коврика для рабочего стола как и человека должно быть много. Компания Xiaomi представила на рынке коврик для рабочего стола из натурального пробкового дерева с приятным ароматом. Коврик очень приятный на ощупь. Смотрится стильно. Благодаря большому размеру на нем поместится не только компьютерная мышь, но и другие предметы.
Цена: US $11.47 - 15.32
Виниловая наклейка
Популярная виниловая наклейка на унитаз. Смотрится очень оригинально. Сам по себе винил очень хрупкий, но в него добавлен пластификатор, что делает наклейку гибкой и износостойкой. На подложку нанесен акриловый клей на водной основе. Такую наклейку можно наклеить на стекло, металл, обои и другие поверхности.
Цена: US $0.91
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