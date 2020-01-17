Популярные искусственные медузы для аквариума с АлиЭкспресс. Сделаны из прозрачной резины, с добавлением ярких красок с с люминесцентным эффектом. Смотрятся очень эффектно. Такими медузами вы украсите любой аквариум.

Цена: US $0.82

Бывают такие ситуации, когда нужно быстро что-либо напечатать, а у вас нет на это времени и возможности. Компания Xiaomi позаботилась об этом выпустив на рынок сверхкомпактный принтер для печати фотографий прямо со смартфона. Он идеально подойдет для печати различных заметок, записок, маркировки и т.д.

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Цена: US $55.71

Необычная настольная лампа со светодиодной подставкой, на которой вы сможете оставлять милые записки для своих родных и близких. В комплекте идет маркер для рисования. Лампа подойдет для работы и учебы. Мощность 1,7 Вт.

Цена: US $8.99 - 15.59

Игровая мышь Snigir выделяется среди аналогов высокой производительностью благодаря установленному сенсору на 3200 DPI. Мышь имеет эргономичную конструкцию и удобно лежит в руке. Оснащена 6 кнопками. Красочная автоматическая подсветка не слепит в темное время суток и хорошо видна днем. Дизайн подсветки подчеркивает форму корпуса мышки. DPI регулируется 1600-3200 точек на дюйм. Цена: US $6.32 - 6.99

Популярная модель беспроводных наушников с великолепным дизайном и качественным звучанием. Благодаря уникальной конструкции они идеально сидят в ушной раковине и не выпадают. Данная модель идеально подойдет для повседневного использования. Степень защиты IPX6. Беспроводные наушники работают на протоколе Bluetooth 5.0. Оснащены качественными микрофонами с шумоподавлением. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Поставляются с зарядным кейсом. Время работы с подзарядкой в кейсе 8 часов.

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Цена: US $18.61

Качественный увлажнитель воздуха от компании Xiaomi поможет вам нормализовать микроклимат в доме и поддерживать уровень влажности в помещении. Имеет вместительный бак на 5 литров. Добавив несколько капель аромамасла в специальный отсек вы сможете устроить настоящий сеанс ароматерапии прямо у себя дома. Увлажнитель работает практически бесшумно (36 дБ).

Цена: US $28.00 - 33.00

"Умная" индукционная плита от компании Xiaomi. Не смотря на компактный размер на нее легко можно поставить кастрюлю или сковородку. Вес: 2,1 кг. Мощность: 2100 Ватт. Установив фирменное приложение на телефон вы сможете найти расширенное меню для правильного приготовления различных блюд.

Цена: US $40.11 - 58.83





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