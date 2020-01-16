Хорошие высокотоковые аккумуляторы формата 18650, емкость 3000 мАч. Они не имеют платы защиты. Используются в электроинструментах, машинах, светодиодных фонарях и т.д. Аккумуляторы Liitokala имеют более доступную цену и отличное качество.

Цена: US $2.63 - 22.18

Интересный ночник в форме книги комиксов. На страничках книги вы найдете текст классического комикса. Такой ночник идеально впишется в любой интерьер. Вам достаточно открыть книгу, и подсветка загорится автоматически. На станице продавца вы найдете более 10 вариантов оформления.

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Цена: US $34.92 - 52.42

Оригинальный светильник, который может стать очень необычным подарком. Светильник не слишком яркий, его хватит для подсветки небольшой зоны. На странице продавца вы найдете три цвета: синий, красный и зеленый. Длина: 205 мм.

Цена: US $25.79

Очень интересная копилка в виде банкомата. Копилка принимает не только бумажные деньги, но и монетки. Способна сохранить их от любых посягательств. Чтобы достать деньги из копилки, вам потребуется вставить специальный фирменный ключ и ввести пин код. Только после этого копилка выдаст вам необходимую сумму.

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Цена: US $41.13

Отличный игровой коврик для рабочего стола, но котором поместится не только компьютерная мышь, но и множество других предметов. Коврик сделан из качественных высокопрочных материалов, все швы ровные и аккуратно прошиты со всех сторон. Рисунок яркий, не выгорает и не стирается. На странице продавца вы найдете различные вариации дизайна.

Цена: US $7.72 - 11.07

Многофункциональное устройство, пригодится каждому, особенно в холодное время года. Оснащено встроенным нагревателем, который распределяет теплый воздух по висящей одежде. Благодаря этому одежда сохнет, а все складки разглаживаются. Пригодится во время путешествий.

Цена: US $33.61

Популярные аккумуляторы емкостью 3400 мАч с внутренним сопротивлением - 40 mΩ. Максимальный ток непрерывного разряда составляет 4.875 A. Максимальное напряжение - 4,2 V. Аккумуляторы имеют защиту от короткого замыкания, перезаряда и чрезмерного разряда. Их используют в фонарях, электроинструментах и других устройствах.

Цена: US $2.36 - 19.95





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