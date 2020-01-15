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Выбираем лучшую кофемашину и кофеварку с AliExpress: топ классных моделей 2020 - итальянская кофемашина DL-KF5002, "умная" кофемашина, портативная кофеварка со встроенным аккумулятором и многое другое

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Любители кофе рано или поздно сталкиваются  с вопросом о покупке кофемашины. Среди огромного ассортимента предлагаемых моделей на рынке очень часто трудно определиться и выбрать стоящую модель, которая будет максимально соответствовать всем вашим требованиям и иметь привлекательный ценник. В сегодняшней подборке мы рассмотрим топ лучших кофемашин и кофеварок с АлиЭкспресс, на которые стоит обратить внимание.

Для каждого из нас выбор кофемашины зависит от бюджета и вкусовых предпочтений. Перед выбором данного аппарата Вам стоит задуматься над такими вопросами: Сколько вы пьете кофе? Какой вкус ароматного напитка Вы предпочитаете больше всего? Насколько велика ваша кухня? Как и когда вы любите пить кофе? Ответив на эти вопросы, Вам будет проще определиться с выбором модели. 

Лично я люблю пить кофе из больших кружек и у меня большая семья. Мне также был важен дизайн и хороший набор функций. Поэтому при выборе кофемашины я выбирала качественную модель с большой емкостью для воды, легкостью использования и конечно же с привлекательным дизайном.  

Мой выбор пал на первую модель кофемашины, которая представлена в данной подборке.

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Итальянская кофемашина DL-KF5002 

Стильное и солидное устройство реально соответствует почётному званию «кофемашина» - полуавтоматическая машина рожкового типа. Электрическая мощность прибора - 1000 Вт. Идеально подойдет людям, которые любят полностью контролировать процесс приготовления любимого напитка.

Эспрессо, американо и капучино получаются лучшего качества. Объем резервуара для воды 1 литр, этого хватит для приготовления сразу нескольких чашек ароматного напитка и идеально подойдет для большой семьи. В аппарате присутствует специальная площадка для подогрева посуды.

Кофемашина оснащена капучинатором. Он готовит густую пену. Ухаживать за такой кофемашиной очень просто. Сборка качественная. Пластик без посторонних запахов.


 

 "Умная" кофемашина 

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Одна из самых популярных кофемашин на АлиЭкспресс. Получила современный дизайн. Мощность: 1200 Вт, давление 19 бар. Емкость для воды 580 мл. Этого будет достаточно, чтобы приготовить две чашки кофе.

С помощью данной модели Вы сможете приготовить лучший эспрессо всего за пятнадцать секунд. Самостоятельно отрегулировать объем напитка Вы сможете с помощью специального рычага. Для данной модели кофемашины рекомендуется использовать фильтрованную воду.

Электрическая кофейная машина

Для быстрого приготовления любимых кофейных напитков Вам подойдет данная модель полуавтоматической эспрессо-машины. Мощность: 850 Вт. Давление внутри составляет пятнадцать бар. Объем емкости для воды - 1,6 л.

Корпус эспрессо-машины стальной. За ним очень просто ухаживать. Компактная, легкая, удобная в переноске кофемашина прекрасно впишется в любой дизайн интерьера.

По своим характеристикам данная модель напоминает профессиональную модель. Есть ручной капучинатор, регулировка подачи молока, функция пароочистки фильтров. 


 

Портативная кофеварка

Оригинальная кофеварка со встроенным аккумулятором, которая позволяет приготовить кофе без электропитания. Мощность: 80 Вт, давление: 15 бар. Сам резервуар для воды на 60 мл.

Кофеварка приготовит ароматный напиток всего за восемь минут. Для этого Вам необходимо налить воду в резервуар, добавить капсулу и нажать кнопку. С этой простой задачей справится каждый. 

Устройство имеет компактный размер. Благодаря этому аппарат удобно брать с собой в путешествие или на работу. Подзарядить кофеварку можно в дороге как от Power Bank'a, так и от обычного ноутбука.


Миниатюрная кофеварка

Легкая и удобная капсульная кофеварка. Идеально подойдет для быстрого приготовления вкусного напитка в полевых условиях. Она имеет компактный размер и не требует подключения к электросети. Весит всего 1,2 кг. Кофеварка полностью ручная.

С помощью насоса создается давление в системе. Для приготовления ароматного напитка необходимо залить кипяток в специальную емкость, добавить капсулу и нажать специальную кнопку. Через несколько минут ваш напиток будет готов. 

Данную модель кофеварки по достоинству оценят охотники, рыбаки и туристы. 


Delonghi

 Кофейный аппарат DELONGHI получил современный дизайн и компактный размер. Емкость резервуара для воды 0,8 литра. Насос аппарата выдает давление 15 бар. Такой кофейный автомат понравится тем, кто точно знает, какой напиток он предпочитает.

Пользоваться такой машиной сможет даже ребенок, в ней не предусмотрен капучинатор или сложные настройки. Кофемашина имеет одну кнопку, нажав на которую через минуту ароматный напиток будет готов. 


 Полуавтоматическая кофемашина 

Аппарат позиционируется производителем как полуавтоматическая настольная кофемашина, сочетающая малые размеры (25x20x28 см) и традиционно непревзойденное качество кофе.

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Мощность: 1250 Вт, давление 20 бар. Корпус изготовлен из нержавеющей стали с небольшими вставками ABC-пластика. Кофемашина проста и удобна в обращении, ухаживать за таким аппаратом просто. 

Компактность и стильный корпус позволят Вам без труда установить ее как в небольшом офисе, так и у себя дома. Емкость резервуара для воды 1,2 литра, этого вполне достаточно для приготовления 5 чашек ароматного напитка. 


Автоматическая кофемашина

Эта компактная кофемашина создана для лёгкого и быстрого приготовления ароматного американо. Размер: 195x195x195 мм. Емкость резервуара для воды 350 мл. Кофемашина не занимая много места на вашем столе, займет важное место в вашей жизни. Мощность: 350 Вт.

Аппарат выделяется среди аналогов легкостью использования, простотой управления, универсальным и стильным дизайном, ценой — это главные преимущества данной модели.


 

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