Самый маленький телефон-раскладушка. Недорогой, но в то же время надёжный кнопочный телефон-раскладушка. Встроенный модуль Bluetooth позволяет использовать любую Bluetooth гарнитуру и обмениваться файлами с другими пользователями. Телефон воспроизводит различные форматы музыки, а также имеется FM-радио. Вес: 18,5 г.

Цена: US $21.99

Популярные проводные наушники от Xiaomi. Не смотря на бюджетную стоимость звук в наушниках насыщенный и яркий с хорошей детализацией. Оснащены хорошим микрофоном с шумоподавлением. Наушники легкие и удобные, при длительном ношении практически не ощущаются и не вызывают дискомфорт. Вес: 14 г. Цена: US $5.04 - 7.21

Повысить качество воздуха в помещении вам поможет ионизатор. Устройство качественно очищает воздух, устраняет сильные запахи, например, запах табака, зоотоваров, а также уменьшает распространение вредоносных вирусов. Мощность: 20 Вт. Вес: 690 г. Ионизатор оснащен двумя режимами работы: озонирования и ионизации воздуха.

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Цена: US $25.92 - 28.90

Мне кажется, хорошего коврика, как и человека, должно быть много. Если вы тоже так считаете, то представляю вашему вниманию популярный коврик с великолепным дизайном. Состоит из высококачественной ткани спереди и прорезиненной основы сзади. Рисунок яркий и насыщенный, вы можете не переживать, что краски выгорят или выстираются. На странице продавца вы найдете несколько вариаций размеров.

Цена: US $5.48 - 10.44

В наше время корсет для осанки - это лучшее приспособление для профилактики искривления осанки, сколиоза или сутулости. Он актуален как для взрослых так и для детей. Особенно если вы проводите более 12 часов возле компьютера, вам точно понадобится такой корсет.



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Корсет практически не заметен под одеждой, очень легкий и удобный в ношении. Одевается и снимается совершенно без посторонней помощи.

Цена: US $8.33

Одна из самых качественных моделей полноразмерной игровой клавиатуры с АлиЭкспресс. Конструкцию клавиатуры skeleton и качественную подсветку RGB с 9 режимами свечения по достоинству оценят геймеры. Скорость отклика несколько мс. Для выполнения различных действий можно настроить F1-F12. Клавиатура имеет высокий рейтинг и практически все положительные отзывы.

Цена: US $44.39

Популярная компьютерная мышь от компании Xiaomi идеально подойдет для работы в офисе или дома. Благодаря уникальной конструкции ею могут пользоваться как правши, так и левши. Подключается по Bluetooth 4.0 или Wi-Fi (2.4 ГГц). Чувствительность сенсора 1200 dpi. Питается от 2 батареек ААА. Цена: US $16.78 - 18.61

Очень интересный домик для вашего любимца. Изготовлен из качественных экологически чистых материалов. Очень мягкий и приятный на ощупь. Великолепный дизайн впишется в любой интерьер. На страничке продавца вы найдете различные вариации размеров.

Цена: US $10.58 - 18.43





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