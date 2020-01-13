Компактная и удобная оптическая компьютерная мышь. На первый взгляд, она мало напоминает обычную компьютерную мышь, но по своему функционалу ничем ей не уступает. Рабочее расстояние до 10 метров. UFT Finger Mouse USB пригодятся, например, для использования в классах, особенно когда есть проектор для презентаций.

Цена: US $4.99

Люминесцентные наклейки - действительно удобная и практичная вещь. Наклейки выглядят стандартным образом, на каждую из наклеек нанесены буквы или цифры. С помощью таких наклеек вы сможете сделать святящуюся клавиатуру, у которой не предусмотрена подсветка. Наклейки долговечны и не оставляют после себя следов клея. Цена: US $1.11

Навести порядок на вашем рабочем столе поможет универсальная подставка. Такая подставка будет актуальна для тех, у кого есть, например, дорогие наушники и вы просто не хотите хранить их в ящике. Подставку можно использовать и для других гаджетов.

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Цена: US $8.44

Бюджетные беспроводные наушники, которые получили немалую популярность среди пользователей. Они идеально сочетают в себе цену и качество. Несмотря на небольшой ценник звук насыщенный и яркий с хорошими басами. Наушники оснащены модулем Bluebooth 5,0. Степень защиты от IPX5. Наушники сидят плотно в ушной раковине и не выпадают. В них удобно заниматься спортом. Рейтинг 4,8 из 5, количество заказов более 12 000. Цена: US $10.41 - 16.53

Игровой коврик для мыши, который оценят по достоинству геймеры. Оснащен RGB подсветкой с несколькими режимами мерцания. Смотрится очень эффектно. Подсветка хорошо видна днем и не слепит в темноте. Изготовлен из качественного материала приятного на ощупь. Мышь на таком коврике чувствует себя уверенно. Размер: 355x780 мм.

Цена: US $22.49

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Оригинальное устройство с встроенным ик-датчиком и 6 светодиодами. Распознает движения на расстоянии 5 метров. Сирена способна отпугнуть не только домашних животных, но и непрошеных гостей. Ее громкость составляет 110 децибел, звук слышен на расстоянии одного километра. Устройство не боится воды и пыли. Питается от солнечной энергии. Емкость встроенного аккумулятора 400 мАч.Цена: US $10.91

Качественные предупреждающие стикеры с надежной клеевой основой. Такие стикеры можно крепить можно крепить к чему угодно, например, металлу, стеклу, картону, любой ткани и т.д. При изготовлении стикеров используются качественные краски. Все цвета яркие и насыщенные. Количество заказов более 7000, рейтинг 4,9 из 5.

Цена: US $0.01 / набор





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