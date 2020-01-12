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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - "жующая" копилка, убегающий будильник, Apple AirPods 2-го поколения, качественная механическая клавиатура и многое другое

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Механическая клавиатура

Одна из лучших моделей механической клавиатуры, которую вы можете найти на АлиЭкспресс. Оригинальный дизайн, настраиваемая подсветка с несколькими режимами свечения понравится каждому. Клавиши имеют круглую форму, как у настоящей печатной машинки. Поставляется с завода с русской раскладкой, которая соответствует стандартам полноразмерных моделей. Подключается по USB.  

Цена: US $78.00

"Умный" робот пылесос

Кто из нас не мечтает об "умном" помощнике, который будет помогать нам убирать дом. При этом дделает это практически незаметно и без специального напоминания. Представляю вашему вниманию популярную модель робота-пылесоса, который заслужила немалую популярность среди пользователей.

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Робот-пылесос оснащен датчиками, которые помогают ему ориентироваться в пространстве и производить уборку более эффективно. Данная модель идеально справляется как с сухой, так и c влажной уборкой. Оснащен турбощеткой, благодаря этому убирать шерсть с ковровых покрытий стало намного проще. Емкость встроенного аккумулятора 2600 мАч, это позволяет проводить уборку на протяжении 140 минут.

 Цена: US $189.99

Apple AirPods 2-го поколения

Оригинальные наушники AirPods 2-го поколения получили современный дизайн, превосходное качество звука и отличный функционал. В таких наушниках нередко встретишь людей на улице, компания Apple всегда заботится о своих клиентах и выпускает качественную продукцию. Да, цена немного кусается, но она полностью соответствует качеству наушников. 

AirPods оснащены двойными оптическими сенсорами, распознают голос и движения. На одной зарядке аккумулятора в режиме беспрерывного прослушивания прослушивания музыки проработают 5 часов, если подзаряжать в кейсе - около 24 часов. При этом наушники заряжаются от 0 до 100% всего за 15 минут. Подзарядив 5 минут, наушники проработают 1 час.  

Разговор с голосовым помощником Сири стал намного проще, для для этого вам достаточно сказать "Привет, Сири", и помощник ответит вам. Стоит ли платить за бренд - это вопрос риторический. Все зависит от самого пользователя, и сколько денег он готов потратить на наушники.   

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Цена: US $164.25

Кольцевая лампа

Данное устройство мощностью 28 Вт идеально подойдет блогерам или любителям пофотографироваться. Кольцевая камера Fosoto RL-12II оснащена 240 светодиодами с яркостью 1690 люмен. Вес: 800 гр. 

Цена: US $49.28 - 68.99

Копилка, которая жует монетки 

Очень интересная копилка, которая жует и проглатывает монетки. Оснащена датчиками, и стоит вам только приблизиться к копилке, как она начинает за вами следить. Смотрится такая копилка очень мило и идеально подойдет для подарка не только ребенку, но и взрослому. 

Цена: US $9.27

Убегающий будильник

Очень часто бывает трудно встать с постели рано утром, а обычный будильник очень просто отключить. В этой ситуации вам поможет данный малыш, который будет очень настойчиво вас будить по утрам, а если вы попытаетесь его отключить, он не даст вам это сделать  и убежит от вас. Вернувшись через минуту, малыш продолжит настойчиво вас будить.  

Цена: US $13.85

Магнитный кабель 

Популярный Магнитный кабель с АлиЭкспресс получил немалую популярность среди пользователей. Имеет высокий рейтинг и массу положительных отзывов. Кабель в качественной оплетке, которая защищает его от механических повреждений. При подключении кабеля загорается синяя подсветка, благодаря этому кабель очень трудно потерять в темноте. 

  Цена: US $1.29 - 3.89

Беспроводные наушники Baseus W07

Хорошие беспроводные наушники от компании Baseus в стильном зарядном кейсе. Данная модель идеально подойдет для ежедневного использования. Благодаря уникальной конструкции они идеально сидят в ушной раковине и не выпадают. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Каждый наушник оснащен 2 высокопроизводительными микрофонами MEMS. Степень защиты IP55.   

Цена: US $49.99



Центр купонов АлиЭкспресс

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MriS
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DOpFzit
10:59
размер увеличится для мини пк. поэтому нет. если брать то брать чтоб тянуло все игры а это не ниже gtx1650s
Собираем универсальный ПК за 25 000 рублей
Am386dx-40
10:58
Ты реально думаешь что твоё слабоумие и быдловатость требует дополнительных объяснений? )))
Процессор Intel Core i9-10900K будет потреблять 300 Вт
Илья Думаков
10:58
Вафельницу свою протри,пидор
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
N1ghtwish
10:57
Встроенное видеоядро, которое, как и все встройки, умеет только выводить изображение на монитор? Не проще ли взять первую попавшуюся затычку на авито на 500-1000руб.?
Собираем универсальный ПК за 25 000 рублей
Роман Кузько
10:56
Кроме сталкера как будто большо одно\двуядерных игр не было. Секиро, например, в 2019 вышла (присаживается только на 1 ядро, чуть чуть давая нагрузки на другие) (сам собирал пк с 6100 как раз как меди...
Собираем универсальный ПК за 25 000 рублей
Илья Думаков
10:56
Ты откуда вылезло,гнойное педрило?
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
DOpFzit
10:55
нет проблем не кто не мешает и в стоимость ниже шесть а то и восемь ядер взять скажем 2700. просто там фишка встроенное видеядро. можно конечно ограничится было 2200g. но цена на флагманский встроенна...
Собираем универсальный ПК за 25 000 рублей
Михаил Гуськов
10:53
Вот именно, во времена Пентиума 4 у АМД всегда частоты были ниже при схожей производительности, не сравнивать же их на одинаковой низкой частоте. Статья - бред. P.S. Сам сижу на Райзен 2600.
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
N1ghtwish
10:52
"забудте уже про ай 3-ий ай 5-ый ай 7-ой ай 9-ый в этот бюджет." i3-9100F прекрасно ставится в копеечные платы на 100\200 чипсетах. "зарядить там же ряженкой ryzen 5 3400g не выше 7к-8к рублей. " Заче...
Собираем универсальный ПК за 25 000 рублей
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