Одна из лучших моделей механической клавиатуры, которую вы можете найти на АлиЭкспресс. Оригинальный дизайн, настраиваемая подсветка с несколькими режимами свечения понравится каждому. Клавиши имеют круглую форму, как у настоящей печатной машинки. Поставляется с завода с русской раскладкой, которая соответствует стандартам полноразмерных моделей. Подключается по USB.

Цена: US $78.00

Кто из нас не мечтает об "умном" помощнике, который будет помогать нам убирать дом. При этом дделает это практически незаметно и без специального напоминания. Представляю вашему вниманию популярную модель робота-пылесоса, который заслужила немалую популярность среди пользователей.

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Робот-пылесос оснащен датчиками, которые помогают ему ориентироваться в пространстве и производить уборку более эффективно. Данная модель идеально справляется как с сухой, так и c влажной уборкой. Оснащен турбощеткой, благодаря этому убирать шерсть с ковровых покрытий стало намного проще. Емкость встроенного аккумулятора 2600 мАч, это позволяет проводить уборку на протяжении 140 минут.

Цена: US $189.99

Оригинальные наушники AirPods 2-го поколения получили современный дизайн, превосходное качество звука и отличный функционал. В таких наушниках нередко встретишь людей на улице, компания Apple всегда заботится о своих клиентах и выпускает качественную продукцию. Да, цена немного кусается, но она полностью соответствует качеству наушников.

AirPods оснащены двойными оптическими сенсорами, распознают голос и движения. На одной зарядке аккумулятора в режиме беспрерывного прослушивания прослушивания музыки проработают 5 часов, если подзаряжать в кейсе - около 24 часов. При этом наушники заряжаются от 0 до 100% всего за 15 минут. Подзарядив 5 минут, наушники проработают 1 час.

Разговор с голосовым помощником Сири стал намного проще, для для этого вам достаточно сказать "Привет, Сири", и помощник ответит вам. Стоит ли платить за бренд - это вопрос риторический. Все зависит от самого пользователя, и сколько денег он готов потратить на наушники.

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Цена: US $164.25

Данное устройство мощностью 28 Вт идеально подойдет блогерам или любителям пофотографироваться. Кольцевая камера Fosoto RL-12II оснащена 240 светодиодами с яркостью 1690 люмен. Вес: 800 гр.

Цена: US $49.28 - 68.99

Очень интересная копилка, которая жует и проглатывает монетки. Оснащена датчиками, и стоит вам только приблизиться к копилке, как она начинает за вами следить. Смотрится такая копилка очень мило и идеально подойдет для подарка не только ребенку, но и взрослому.

Цена: US $9.27

Очень часто бывает трудно встать с постели рано утром, а обычный будильник очень просто отключить. В этой ситуации вам поможет данный малыш, который будет очень настойчиво вас будить по утрам, а если вы попытаетесь его отключить, он не даст вам это сделать и убежит от вас. Вернувшись через минуту, малыш продолжит настойчиво вас будить.

Цена: US $13.85

Популярный Магнитный кабель с АлиЭкспресс получил немалую популярность среди пользователей. Имеет высокий рейтинг и массу положительных отзывов. Кабель в качественной оплетке, которая защищает его от механических повреждений. При подключении кабеля загорается синяя подсветка, благодаря этому кабель очень трудно потерять в темноте.

Цена: US $1.29 - 3.89

Хорошие беспроводные наушники от компании Baseus в стильном зарядном кейсе. Данная модель идеально подойдет для ежедневного использования. Благодаря уникальной конструкции они идеально сидят в ушной раковине и не выпадают. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Каждый наушник оснащен 2 высокопроизводительными микрофонами MEMS. Степень защиты IP55.

Цена: US $49.99





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