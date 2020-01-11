Первый товар, на который стоит обратить внимание - это качественные мужские часы получившие спортивный дизайн и отличный функционал. Они оснащены всеми популярными функциями носимой электроники. Корпус водонепроницаемый. В них можно плавать и нырять. Установив специальное приложение на смартфон вы сможете расширить функциональность часов и просматривать статистику ваших показателей.

Цена: US $13.95 - 17.19

Популярный уличный светильник питается от энергии солнца. Имеет степень защиты IP65. Прост и удобен в использовании. Оснащен датчиком движения. Такой светильник можно прикрепить, например, над входом в подъезд, на гараже или в любом другом месте.

Цена: US $5.17 - 12.23

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Интересная модель MP-3 плеера с АлиЭкспресс, который заслужил немалую популярность среди пользователей. Оснащен 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения. MP-3 плеер имеет компактный размер и несколько креплений, которые идут в комплекте. Оснащен модулем Bluetooth. Данная модель может работать с портативными колонками, наушниками и т.д.

Цена: US $17.98 - 32.52

Хороший ирригатор для всей семьи. С его помощью вы сможете качественно очистить всю полость рта. Имеет три режима работы и подает направленные струи воды под давлением. Будет особенно полезен тем, у кого установлены коронки или мосты

Цена: US $31.11 - 35.91

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Качественные мужские часы с цельнометаллическим корпусом и круглой формой. Оснащены тремя циферблатами. В них используется японский часовой механизм. Смотрятся дорого. Поставляются в красивой металлической упаковке. Есть секундомер, будильник и звуковой сигнал. В них можно купаться, выдерживают давление до 3 АТМ. Вес: 140 г.

Цена: US $28.99

Реалистичная наклейка светится в темноте в течение 6 часов. Имеет вид луны. На страничке продавца вы найдете разные вариации размеров: 20, 12 или 5 см. Такая наклейка подойдет для любой комнаты, но более идеально будет смотреться в детской комнате.





Цена: US $0.31 - 1.77

Качественный игровой коврик для рабочего стола с великолепным дизайном. Очень приятный на ощупь. Рисунок нанесен качественно, не стирается и не выгорает. Все швы прошиты аккуратно. На странице продавца вы найдете несколько вариаций размера игрового коврика.

Цена: US $3.21 - 9.38



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