Один из самых бюджетных и проверенных квадрокоптеров, которые вы сможете найти на Алиэкспресс. Выделяется среди аналогов хорошим качеством и простотой управления. Гаджет достаточно устойчив и отлично летает. Интересный товар, на который стоит обратить внимание.

Цена: US $24.49 - 52.92

Полезная находка, которая пригодится каждому на кухне - вакууматор для продуктов. Он имеет компактный размер. Производительность 3 литра в минуту. Такое устройство поможет сохранить ваши продукты намного дольше. Работает от простых батареек.

Цена: US $6.74 - 31.27

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Вместительный рюкзак от компании Xiaomi получил современный дизайн. Рюкзак имеет жесткую конструкцию. Идеально подойдет для геймеров. В рюкзаке предусмотрены специальные карманы для ноутбука и другой электроники. Данная модель рюкзака защитит ваши гаджеты от влаги, пыли и ударов.

Цена: US $72.20 - 74.69

Хороший термос для еды с широким горлом. Простой и удобный в использовании. Объем: 550 миллилитров. Термос надежно защищает владельца от кипятка. Снаружи термос имеет хороший слой качественного пластика, внутри колба из нержавеющий стали. Цена: US $21.59

Качественные беспроводные наушники. Имеют гибридную конструкцию и пять драйверов (один динамический и четыре арматурных). Поддерживают AAC, aptX. Соединяются с телефоном по Bluetooth.

Цена: US $55.89

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