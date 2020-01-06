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Выбираем смарт-часы с AliExpress: топ лучших моделей - многофункциональные Xiaomi Amazfit Stratos, новые Xiaomi Haylou, популярные Lemfo Lem X и многое другое

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Xiaomi Amazfit GTS

"Умные" часы от компании Xiaomi, которые полностью повторяют Apple Watch. Имеют круглый корпус. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 3. Задняя часть с датчиками выполнена из поликарбоната. Часы выдерживают давление до 5 атмосфер. Дисплей сенсорный. Вес: 24,8 г. Ширина: 9 мм.

В течение дня "умные" часы следят за вашей физической активностью, подсчитывают потраченные калории, пройденное расстояние, следят за состоянием вашего пульса. Вы сможете получать уведомления из социальных сетей, отвечать на звонки, устанавливать будильник, управлять музыкой и т.д. Есть множество вариантов сменных дисплеев. Для тех, кто любит заниматься спортом, предусмотрено несколько спортивных режимов. 

Установив фирменное приложение от Xiaomi, вы сможете расширить функционал часов.     

 

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Цена: US $139.99 - 147.99

"Умные" часы Xiaomi Haylou

Новинка от компании Xiaomi с ярким 1,3 дюймовым AMOLED-экраном и хорошим набором функций. Ремешок мягкий с достаточным количеством точек. Емкость встроенного аккумулятора 210 мАч. На одном заряде проработают 14 дней. Стандарт защиты IP68.

Часы оснащены встроенным датчиком, который следит за состоянием сердечного ритма, мониторит качество сна. Для людей, которые ведут активный образ жизни, предусмотрено 9 спортивных режимов. Есть секундомер, будильник, сменные дисплеи и т.д.

Приятно радуют невысокая стоимость, хороший набор функций и отличное качество.   

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Цена: US $28.40

"Умные" часы Xiaomi Amazfit GTR

Популярная модель умных часов с круглой формой и ярким 1,2 дюймовым AMOLED дисплеем. Выделяются среди аналогов хорошим набором функций, приемлемой ценой и отличным качеством. 

Управление сенсорное. Часы оснащены двумя механическими кнопками, которые имитируют часовой механизм. Смотрятся более эффектно, чем модели от Samsung. Ремешок — быстросъемный, при необходимости можно быстро поменять на любой другой.

В часах широкий набор функций и 9 спортивных режимов. Вы сможете просматривать погоду, устанавливать будильник, отвечать на звонки, управлять музыкой. Часы оснащены датчиком для измерения состояния частоты сердечного ритма. Xiaomi Amazfit GTR будут следить за вашей активностью, фазами сна и т.д.     

Цена: US $149.99 - 152.99

"Умные" часы Colmi V11

Хорошая бюджетная модель "умных" часов, которую можно найти на AliExpress. Дисплей круглый 1,3 дюйма, но на руке смотрится более объемно. Часы имеют хороший набор функций, например, показывают уровень кислорода в крови, следят за состоянием сердечного ритма и другими показателями здоровья. Вы сможете управлять камерой смартфона, получать уведомления, отвечать на звонки и многое другое. На эту интересную модель стоит обратить внимание. 

Цена: US $29.94 - 33.99

"Умные" часы Lemfo Lem X

Еще одна популярная модель "умных" часов получила современный дизайн. Смотрятся на руке эффектно. Имеют круглую форму и хороший яркий дисплей. Работают на базе MediaTek MT6739, 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти. С помощью встроенной 8 МП камеры вы сможете делать хороший снимки. Часы поддерживают популярные функции носимой электроники и оснащены датчиком для измерения сердечного ритма. Lemfo Lem X поддерживают 4G и Wi-Fi. Хороший гаджет, который стоит вашего внимания. 

Цена: US $151.99 - 165.63

XIAOMI Amazfit Stratos

XIAOMI Amazfit Stratos – продвинутая модель "умных" часов с фитнес-уклоном от компании Xiaomi. Часы имеют круглую форму и качественный AMOLED дисплей, который защищен стеклом Corning Gorilla. Они выдерживают давление до 5 атмосфер. Оснащены 2-ядерным процессором. Есть датчик для измерения сердечного ритма. Часы отслеживают вашу физическую активность, следят за фазами сна, подсчитывают потраченные калории, работают со спутниками GPS и ГЛОНАСС, а также имеют множество спортивных режимов. 

XIAOMI Amazfit Stratos оповестят вас о потере телефона и напомнят вам о предстоящем важном событии.  Совместимы с Android и iOS. 

Цена: US $219.99 - 230.99

Huawei Watch 2

Популярная модель "умных" часов получила современный дизайн и круглую форму. Работает на Android Wear 2.0. Данная модель часов не является бюджетной, но их функциональность и надежность полностью оправдывают свою цену. Степень защиты часов IP68. Оснащены датчиком для измерения сердечного ритма. Как и большинство моделей они отслеживают вашу физическую активность, следят за фазами сна, подсчитывают потраченные калории. Оснащены модулем NFC, есть Google ассистент и русский язык. 

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Цена: US $198.99 - 240.99


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