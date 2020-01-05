Интересная игра от одного из партнеров Xiaomi, которая будет интересна не только детям, но и взрослым. Управляются машинки с помощью смартфона. Подключение по протоколу Bluetooth 4.0. В комплекте идут сразу две машинки с классной световой пушкой и базой для зарядки.

Цена: US $78.75

Очень реалистичная бабочка, которая порхает в банке. Она активируется если постучать по крышке или издать громкий звук. Питается от трех батареек.Такая декоративная игрушка может стать необычным подарком или украсить полочку в доме, компьютерный стол, ее можно поставить в детской комнате.

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Цена: US $12.22

Полезная вещь от Xiaomi, пригодится каждому на кухне. С ее помощью вы сможете удерживать горячую посуду, она фактически способна заменить ручку, которая не предусмотрена, например, для водяных бань.

Цена: US $7.12 - 11.92

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Интересное устройство, которое будет отслеживать ваши стадии сна. Трекер имеет компактный размер и крепится на подушку. Всю подробную информацию о сне вы сможете просматривать в специальном приложении, которое устанавливается на ваш смартфон.

Вещь интересная и вполне способна заменить трекер на руке с тем же набором функциональных особенностей.

Цена: US $15.21 - 19.99

Популярные наушники от компании Xiaomi, получили современный дизайн. Выделяются среди аналогов хорошим качеством звука. Вес: 34 гр. Они идеально сидят в ушной раковине и не выпадают. Оснащены хорошими микрофонами, собеседник будет четко слышать вас даже в ветреную погоду.

Redmi AirDots имеют современный стандарт Bluetooth 5.0. Подключаются к смартфону за несколько секунд.

Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Есть голосовой ассистент. На странице продавца вы найдете две вариации расцветки наушников: белые или черные.

Цена: US $17.29 - 27.49

Популярная мягкая игрушка, изготовленная по мотивам мультфильма "Покемоны". Пикачу - один из главных героев данного мультфильма. Изготовлен из качественного велюра с наполнителем из полиэфирного волокна. Игрушка очень мягкая и приятная на ощупь. Высота игрушки около 28 см.

Цена: US $8.78

Хороший коврик для рабочего стола от компании Xiaomi. Изготовлен из настоящего пробкового дерева. Очень приятный на ощупь и имеет приятный аромат. Коврик большого размера, на нем вы сможете разместить не только компьютерную мышь, но и другие предметы.

Цена: US $6.83 - 20.44









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