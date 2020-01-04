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Выбираем лучшие наушники с поддержкой aptX на AliExpress: топ лучших моделей - bluetooth гарнитура RAXFLY M5, спортивные наушники KZ, bluetooth наушники Avantree ANC041 и многое другое

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Спортивные наушники KZ

Хорошие беспроводные наушники получили спортивный дизайн. Они выделяются среди аналогов хорошим качеством звука. Благодаря уникальной конструкции хорошо сидят в ушной раковине и не выпадают. В таких наушниках удобно заниматься спортом.

Во время работы в наушниках используется технология уменьшения шума CVC4. Степень защиты IPX5. Соединяются с телефоном с помощью блютус.

Цена: US $15.67

Спортивные наушники Mpow MBH6

Данная модель наушников идеально подойдет людям, которые любят вести активный образ жизни. Наушники легкие и удобные. Во время занятия спортом наушники надежно сидят в ушной раковине, а гибкий ободок надежно удерживает их вокруг головы. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами.

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Поддерживают технологию арtX. Выделяются среди конкурентов хорошей автономностью до 10 часов работы.

Цена: US $21.03

Наушники Meizu EP51 

Популярные наушники Meizu EP51, которые выделяются среди конкурентов удобной посадкой и высоким качеством звука. Если вам нужны наушники с хорошей громкостью, вам стоит обратить внимание на данную модель.

Частотный диапазон: 20 - 20000 Гц. Время автономной работы составляет 6 ч. Это простые в эксплуатации и надежные в работе наушники, на которые стоит обратить внимание.

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Цена: US $21.99 - 25.66

Беспроводные bluetooth наушники Avantree ANC041

Качественные наушники закрытого типа с удобной посадкой и активным шумоподавлением. Управление сенсорное. Поддерживают протокол Bluetooth 4.1. Наушники оснащены мощными динамиками, которые обеспечивают правильный баланс басов, а также воспроизведение четких высоких и низких частот.

В таких наушниках приятно прослушивать любимые треки или играть в компьютерные игры. Когда снимаете и надеваете гарнитуру, они автоматически приостанавливают и воспроизводят музыку. Время автономной работы составляет 25 часов. 

Цена: US 100$

Наушники Fiio FB1 

Для ценителей качественного звука идеально подойдет данная модель наушников. Fiio FB1 получили современный дизайн и выделяются среди аналогов не только хорошим звуком, но и отличным качеством. Поддерживают технологию aptX и протокол bluetooth 4.1. 

Наушники оснащены качественным микрофоном, управление с помощью 3-кнопочного пульта. Время автономной работы составляет 8 часов. Цена: US $33.49  

Качественные наушники Cowin se7

Еще одни хорошие наушники с системой активного шумоподавления и современным дизайном. Диаметр мембраны составляет 40 мм. Оснащены сразу 4 микрофонами, а для соединения со смартфоном используется стандарт Bluetooth 5.0. Имеют складную конструкцию, благодаря этому их удобно хранить.  Наушники работают по Bluetooth, либо по проводу. 

ANC работает даже при отсутствии музыки. Вы можете просто надеть наушники и наслаждаться тишиной. Звук в наушниках достаточно громкий и объемный с хорошими басами, верхние и нижние частоты отлично. Время автономной работы около 30 часов.

 Цена: US $99.99

Наушники 1MORE

Популярные беспроводные наушники, которые получили современный дизайн. Смотрятся стильно. В наушниках предусмотрены специальные петельки для более надежного контакта с ушами. В таких удобно заниматься практически любым видом спорта. Степень защиты IPX4. Наушники поддерживают технологию aptX. Автономность работы составляет 10 часов. 

Цена: US $29.99


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10:21
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D3m0n
10:19
Ахаха. Так вот почему у кредитостудентов в метро на ифонях экраны побитые. От усердного программирования походу. Нихера Дональды Кнуты.
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kent160
10:18
Все они имеют достоинства и недостатки и по картинке уступают OLED, но OLED это лет на 5 не более.
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Тимон Пумбович
10:15
Садись два, за минус и самолайк ! Мне по боку топовый эшелон, пишу в целом. Разница есть, нахера переверять меня, непонятно.
Геймеры с неохотой переходят на мониторы 2К и 4К – 1080р ставит рекорд за всю историю
unhurtable
10:14
Угу, видео в динамике на 1080p телеке сравнивать сели дружно, к доктору А раз разрешение не влияет сядь на HD которое 720p и рассказывай что разницы с 1080p нет
Геймеры с неохотой переходят на мониторы 2К и 4К – 1080р ставит рекорд за всю историю
Lineage Exe
10:14
кор 2 дуба это вообще другое долбаёб
Intel намерена вернуть старую технологию для возвращения конкуренции с AMD
Lineage Exe
10:14
поддерживало не пизди тут сучара
Intel намерена вернуть старую технологию для возвращения конкуренции с AMD
inkloodz
10:14
а не означает ли это, что в цене подскочат все видеокарты? поправьте, если ошибаюсь
Видеокарты NVIDIA на 7-нм Ampere будут на 50% быстрее и в 2 раза энергоэффективнее Turing
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