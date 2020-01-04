Хорошие беспроводные наушники получили спортивный дизайн. Они выделяются среди аналогов хорошим качеством звука. Благодаря уникальной конструкции хорошо сидят в ушной раковине и не выпадают. В таких наушниках удобно заниматься спортом.

Во время работы в наушниках используется технология уменьшения шума CVC4. Степень защиты IPX5. Соединяются с телефоном с помощью блютус.

Цена: US $15.67

Данная модель наушников идеально подойдет людям, которые любят вести активный образ жизни. Наушники легкие и удобные. Во время занятия спортом наушники надежно сидят в ушной раковине, а гибкий ободок надежно удерживает их вокруг головы. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами.

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Поддерживают технологию арtX. Выделяются среди конкурентов хорошей автономностью до 10 часов работы.

Цена: US $21.03

Популярные наушники Meizu EP51, которые выделяются среди конкурентов удобной посадкой и высоким качеством звука. Если вам нужны наушники с хорошей громкостью, вам стоит обратить внимание на данную модель.



Частотный диапазон: 20 - 20000 Гц. Время автономной работы составляет 6 ч. Это простые в эксплуатации и надежные в работе наушники, на которые стоит обратить внимание.



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Цена: US $21.99 - 25.66

Качественные наушники закрытого типа с удобной посадкой и активным шумоподавлением. Управление сенсорное. Поддерживают протокол Bluetooth 4.1. Наушники оснащены мощными динамиками, которые обеспечивают правильный баланс басов, а также воспроизведение четких высоких и низких частот.

В таких наушниках приятно прослушивать любимые треки или играть в компьютерные игры. Когда снимаете и надеваете гарнитуру, они автоматически приостанавливают и воспроизводят музыку. Время автономной работы составляет 25 часов.

Цена: US 100$

Для ценителей качественного звука идеально подойдет данная модель наушников. Fiio FB1 получили современный дизайн и выделяются среди аналогов не только хорошим звуком, но и отличным качеством. Поддерживают технологию aptX и протокол bluetooth 4.1.

Наушники оснащены качественным микрофоном, управление с помощью 3-кнопочного пульта. Время автономной работы составляет 8 часов. Цена: US $33.49

Еще одни хорошие наушники с системой активного шумоподавления и современным дизайном. Диаметр мембраны составляет 40 мм. Оснащены сразу 4 микрофонами, а для соединения со смартфоном используется стандарт Bluetooth 5.0. Имеют складную конструкцию, благодаря этому их удобно хранить. Наушники работают по Bluetooth, либо по проводу.

ANC работает даже при отсутствии музыки. Вы можете просто надеть наушники и наслаждаться тишиной. Звук в наушниках достаточно громкий и объемный с хорошими басами, верхние и нижние частоты отлично. Время автономной работы около 30 часов.

Цена: US $99.99

Популярные беспроводные наушники, которые получили современный дизайн. Смотрятся стильно. В наушниках предусмотрены специальные петельки для более надежного контакта с ушами. В таких удобно заниматься практически любым видом спорта. Степень защиты IPX4. Наушники поддерживают технологию aptX. Автономность работы составляет 10 часов.

Цена: US $29.99





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