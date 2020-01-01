Отличный планшет для рисования, получил минималистский дизайн. Он прост и удобен в использовании. В комплекте с планшетом идет специальный стилус для рисования. Планшет имеет малый вес и компактный размер. Отличается от аналогов прозрачной поверхностью.

Цена: US $15.01

"Умные" часы от компании Xiaomi получили круглую форму, круглый дисплей. Управление сенсорное, а также с помощью механических клавиш. "Умные" часы Amazfit GTR выглядят как красивые дорогие часы, похожи на классические мужские хронометры. Дисплей 1,2 дюйма с разрешением 390×390 пикселей.

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Поддерживают множество функций носимой электроники. Есть 9 спортивных режимов, измерение частоты сердечных сокращений, подсчет сожженных калорий, управление музыкой, часы отслеживают фазы сна и многое другое.

Цена: US $139.99

Хорошая игровая 8-битная консоль, оснащена аналоговым видеовыходом, который позволяет транслировать картинку на большой экран. Имеет крошечный размер. Поставляется с 89 предустановленными играми.

Цена: US $9.98

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Очень интересная детская игрушка от компании Xiaomi, которая похожа на настоящую летающую тарелку. Квадрокоптер защищен специальной защитной "сеткой". Диаметр игрушки составляет 11 см. На одном заряде аккумулятора проработает 10 минут в режиме полета.

Цена: US $31.31 - 42.98

Интересная находка на Алиэкспресс - популярная настенная вешалка. Благодаря складной конструкции ею просто невозможно травмироваться. Вешалка имеет компактный размер и практически не занимает места. Такой вешалкой удобно пользоваться. Крепится она достаточно просто.

Цена: US $10.19 - 15.49

Популярная плюшевая игрушка в виде авокадо. Изготовлена из гипоаллергенного материала, приятного на ощупь, с мягким воздушным наполнителем. Идеально подойдет в качестве подарка. Ее можно использовать в качестве подушки или для простых обнимашек.

Цена: US $5.92 - 13.01

















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