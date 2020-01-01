Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - популярные "умные" часы, настоящий НЛО-дрон, цифровая доска для рисования и многое другое
Цифровая доска для рисования
Отличный планшет для рисования, получил минималистский дизайн. Он прост и удобен в использовании. В комплекте с планшетом идет специальный стилус для рисования. Планшет имеет малый вес и компактный размер. Отличается от аналогов прозрачной поверхностью.
Цена: US $15.01
Стильные "умные" часы Xiaomi Amazfit GTR
"Умные" часы от компании Xiaomi получили круглую форму, круглый дисплей. Управление сенсорное, а также с помощью механических клавиш. "Умные" часы Amazfit GTR выглядят как красивые дорогие часы, похожи на классические мужские хронометры. Дисплей 1,2 дюйма с разрешением 390×390 пикселей.
рекламаПоддерживают множество функций носимой электроники. Есть 9 спортивных режимов, измерение частоты сердечных сокращений, подсчет сожженных калорий, управление музыкой, часы отслеживают фазы сна и многое другое.
Портативная видеоконсоль
Хорошая игровая 8-битная консоль, оснащена аналоговым видеовыходом, который позволяет транслировать картинку на большой экран. Имеет крошечный размер. Поставляется с 89 предустановленными играми.
Цена: US $9.98
Летающая тарелка Xiaomi
рекламаОчень интересная детская игрушка от компании Xiaomi, которая похожа на настоящую летающую тарелку. Квадрокоптер защищен специальной защитной "сеткой". Диаметр игрушки составляет 11 см. На одном заряде аккумулятора проработает 10 минут в режиме полета.
Цена: US $31.31 - 42.98
Настенная складная вешалка
Интересная находка на Алиэкспресс - популярная настенная вешалка. Благодаря складной конструкции ею просто невозможно травмироваться. Вешалка имеет компактный размер и практически не занимает места. Такой вешалкой удобно пользоваться. Крепится она достаточно просто.
Цена: US $10.19 - 15.49
Плюшевый авокадо
Популярная плюшевая игрушка в виде авокадо. Изготовлена из гипоаллергенного материала, приятного на ощупь, с мягким воздушным наполнителем. Идеально подойдет в качестве подарка. Ее можно использовать в качестве подушки или для простых обнимашек.
Цена: US $5.92 - 13.01
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