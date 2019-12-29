Миниатюрный смартфон Melrose S9 Plus. С экраном 2,5 дюйма и поддержкой 4G. Работает на ОС Android 7.0. Имеет 2 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти. Двойная основная камера позволяет делать хорошие снимки на смартфоне, также есть фронтальная камера. Смартфон имеет компактный размер и с легкостью поместится на ладони.

Цена: US $56.99 - 119.99

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Газовая горелка, которая поможет вам быстро подогреть пищу. Благодаря складной конструкции и малому весу (47г) ее удобно носить с собой. Она может стать хорошим помощников для рыбаков и простых туристов.

Цена: US $5.08

Популярные наушники от компании Xiaomi с хорошим звуком и отличной автономностью. Оснащены модулем блютус 5.0. Управление механическое. В наушниках можно слушать музыку, совершать телефонные вызовы, использовать голосового ассистента и выполнять другие задачи. Суммарное время работы с зарядным кейсом составляет 12 часов, без - 4 часа.

Цена: US $18.53 - 27.71

Оригинальный USB-светильник с гибким кабелем в виде астронавта. Смотрится реалистично. Будет полезен людям, которые любят посидеть за компьютером в темное время суток. Шнур гибкий. благодаря этому лампу можно регулировать по своему желанию.

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Цена: US $3.84

Очень удобный и практичныйгель-липучка, с помощью которого вы сможете очистить от пыли и грязи клавиатуру и другую технику. Сама липучка имеет жидкую консистенцию и хорошо подходит для любой поверхности. Она эффективно справляется со своей задачей и не оставляет после себя пятен.

Цена: US $1.26

С помощью такого умного штопора вы сможете откупорить любую бутылку вина всего за несколько секунд. Электроштопор имеет элегантный дизайн и будет великолепно смотреться как на праздничном столе, так и в ресторане. Пользоваться им просто и удобно. Чтобы открыть бутылку, нужно выровнять бутылку по вертикали, затем нажать на кнопку открытия, при этом плотно прижав штопор к бутылке.

Цена: US $7.21 - 14.71

Отличное приспособление от компании Xiaomi, которое поможет быстро и безопасно справиться с надоевшими катышками на одежде. Скорость вращения лезвий составляет 7000 оборотов в минуту. Номинальная мощность устройства 3 Вт. Оснащено встроенным аккумулятором.

Цена: US $8.58 - 27.62









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