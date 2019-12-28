Хороший моющий пылесос, который отлично всасывает крупные частички мусора, а также собирает различные жидкости. Мощность 1300 Вт, сила всасывания 18 кПа. Пылесос работает практически бесшумно, уровень шума составляет всего 68 дБ. Он идеально подходит как для сухой, так и влажной уборки.

Цена: US $249.00

Интересная модель пылесоса от компании Xiaomi, которая внешне напоминает швабру. Перед уборкой в специальный резервуар необходимо добавить воду (350 мл). Производить уборку с помощью такого пылесоса очень удобно и просто. С его помощью вы сможете вычистить труднодоступные места. Радиус распыления воды составляет 95 см. Щетка вращается на 360 градусов.

Цена: US $17.49

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Хорошая модель пылесоса с мощностью 130 Вт и силой всасывания 8900 Па. Оснащен емким аккумулятором 2200 мАч. Одного заряда хватит на 55 минут. Пылесос поддерживает защиту от детей. С помощью данной модели вы быстро очистите свою квартиру. Щетки пылесоса вращаются на 270 градусов. Он прост и удобный в использовании.

Цена: US $69.99 - 99.80

Мощный пылесос для сухой и влажной уборки от популярного китайского бренда. Он с легкостью всасывает жидкость с различных покрытий. Мыть данная модель пылесоса не умеет, он только сушит поверхность.

Пылесос прошел многочисленные испытания и имеет все необходимые сертификаты. Мощность 800 Вт, уровень шума составляет 80 дБ. Пылесборник на 10 л.

Цена: US $299.00

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Хороший компактный пылесос, который можно использовать в сложенном виде. В разложенном виде - это стандартный вертикальный пылесос. Мощность 600 Вт, сила всасывания 14 кПа. Пылесборник 1,2 литра. Вес 1,8 кг. Это хорошая и практичная модель с хорошей мощностью, которой просто и удобно убирать практически любую поверхность.

Цена: US $31.80





Бюджетная модель пылесоса, которая идеально подойдет для уборки дома. Мощность 600 Вт. Работает практически бесшумно (45 дБ). Длина шнура составляет 5 метров. Пылесос с хорошей силой всасывания, прошел проверку на качество, имеет все необходимые сертификаты.

Цена: US $25.41 - 36.25





Оригинальная модель пылесоса, которая имеет складную конструкцию и небольшой вес (2.2 кг). Он оснащен встроенным аккумулятором на 220 мАч. Данную модель удобно использовать для уборки машины или квартиры. Мощность:120 Вт. В комплекте идут дополнительные щетки. Сила всасывания регулируется. Работает такой пылесос практически бесшумно.

Цена: US $112.99 - 117.99







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