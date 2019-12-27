Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - набор для выращивания динозавра, волшебная цветная доска для рисования, портативная соковыжималка Xiaomi и многое другое
Набор для выращивания динозавра
Оригинальный набор для выращивания динозавра, который будет интересен не только детям, но и взрослым. В набор входит пять яиц, которые нужно погрузить в прохладную воду. По истечению определенного времени скорлупа лопается, и из яйца вылупляется настоящий динозавр и продолжает медленно расти.
Цена: US $1.38 - 1.42
Волшебная ручка
Оригинальная ручка с невидимыми чернилами, которые светятся только под ультрафиолетовым освещением. Чтобы рассмотреть рисунок, нужно использовать встроенный фонарик. На страничке продавца вы найдете несколько вариаций цветов ручки.
рекламаЦена: US $0.60 - 0.66
Волшебная цветная доска для рисования
Интересный вариант для подарка — волшебная цветная доска для рисования. В наборе идет специальная палочка для рисования. С ее помощью можно создать красивый рисунок и повесить его, например, на холодильник или подарить близким людям.
Цена: US $2.66 / набор
Плюшевый медведь
Классный плюшевый медведь с подсветкой, который понравится не только ребенку, но и взрослому. Есть четыре разные расцветки игрушки — желтый, белый, розовый и голубой. Есть светодиодная подсветка, которую можно включить нажатием кнопки. Питается от батареек.
рекламаЦена: US $9.80
Робот
Отличный робот-компаньон, который умеет отлично двигаться по любой траектории. С таким роботом весело проводить время. Он умеет петь и танцевать. Заряжается через USB. На одной зарядке проработает 60 минут. На странице вы найдете два варианта расцветки.
Цена: US $24.99 - 43.99
Ночник Xiaomi
Интересный ночник от компании Xiaomi оснащенный двумя датчиками: освещенности и инфракрасным. При приближении человека светильник автоматически включается. Имеет магнитную базу, с помощью которой вы сможете прикрепить светильник в любое место.
Цена: US $9.40
Портативная соковыжималка Xiaomi
Хорошая соковыжималка, которую можно использовать как миксер или блендер. С ее помощью можно приготовить коктейли или смузи. Мощности хватает, чтобы колоть лед.
Цена: US $18.71
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