Популярная игровая мышь для геймеров получила яркий запоминающийся дизайн. Имеет семь клавиш и красивую RGB подсветку. Разрешение 1600 dpi с возможностью дополнительной настройки. Размер: 125x78x35 мм.

Цена: US $10.78

Лучшее зарядное устройство для аккумуляторов, которое вы сможете найти на АлиЭкспресс. Подходит для любых типов и размеров. Устройство имеет хорошее качество и приемлемую цену.

Цена: US $11.28

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Хороший миниатюрный MP-3 плеер, который оснащен небольшим дисплеем. На передней панели есть несколько кнопок управления. Воспроизводит любые форматы благодаря ЦАП.

Цена: US $38.90 - 43.90

Для людей, которые постоянно сутулятcя, а также для офисных работников — это очень полезная вещь. Корректор осанки поможет разгрузить мышцы спины и исправить осанку. Корректор очень простой и удобный в использовании, практически незаметный под одеждой.

Цена: US $3.69

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Хорошая камера видеонаблюдения, получила минималистский дизайн. Имеет компактный размер и удобное крепление. Оснащена датчиком движения, микрофоном для двухсторонней связи, динамиком. Размер: 70x70x35 мм. Угол обзора: 360 °.

Цена: US $24.70 - 30.40

Популярная новинка от компании Xiaomi c ярким AMOLED дисплеем. Фитнес-браслет оснащен множеством функций. Он поможет вам отслеживать вашу физическую активность в течение дня. В нем можно плавать и погружаться на небольшую глубину. С помощью фитнес-браслета вы можете управлять музыкой, получать уведомления о входящих звонках и сообщениях и многое другое.

Цена: US $25.99 - 347.99

Популярные спортивные наушники с емким аккумулятором 170 мАч. Имеют хороший и чистый звук. Выпускаются в трех расцветках. Диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20 000 Гц. Длина кабеля 0,8 м. Имеют уникальную конструкцию, благодаря которой идеально сидят в ушной раковине и не выпадают. В них удобно заниматься практически любым видом спорта.

Цена: US $16.80





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