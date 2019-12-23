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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - механическая клавиатура METOO-ZERO, левитирующее НЛО, магнитный кабель и многое другое

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Механическая клавиатура METOO-ZERO

Хорошая игровая клавиатура в ретро-стиле с необычными круглыми клавишами, к которым очень быстро привыкаешь. Клавиши имеют моментальный отклик. Количество клавиш 87 шт.

Подсветка с несколькими режимами настройки. Ее хорошо видно днем и она не слепит ночью. 

Клавиатура имеет высокий рейтинг и практически все положительные отзывы. 

Цена: US $32.56 - 40.39

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Магнитный кабель 

Популярный магнитный кабель с АлиЭкспресс. Количество подтвержденных заказов более 38 000. Рейтинг 4,9 из 5. Длина: 1 м. Кабель в качественной нейлоновой оплетке, который защищает от механических повреждений. При подключении загорается синяя подсветка. 

Цена: US $0.84 - 1.96

Bluetooth виброколонка Adin


Мощная виброколонка, которая несмотря на свой размер издает очень мощный звук. Она подключается к любому устройству по Bluetooth. Емкость аккумулятора 1400 мАч. Мощность 26 Ватт. Adin 26W оснащена NFC модулем.

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Приклонив колонку к любой плоской поверхности поверхность начнет вибрировать и издавать мощный звук.

Цена: US $58.42

Держатель для туалетной бумаги

Хороший держатель для туалетной бумаги, который можно дополнительно использовать как небольшой шкафчик или полочку, на которую можно положить мобильный телефон. Крепится на силиконовую вставку.

Цена: US $9.26 - 31.89

Беспроводные наушники QCY QS2 

Одни из самых популярных беспроводных наушников на АлиЭкспресс, которые отлично сочетают в себе цену и качество.

Выделяются среди конкурентов хорошей автономностью (4 часа) и качеством. Благодаря уникальной конструкции хорошо сидят в ушной раковине и не выпадают.

Звук чистый и насыщенный с хорошими басами. Емкость аккумулятора 800 мАч.

Цена: US $21.58

Игровой коврик с подсветкой

Качественный игровой коврик с RGB подсветкой. Поверхность высококачественная со специальным покрытием, которое практически не создает трения, геймеры точно ее оценят.

Компьютерная мышь на таком коврике реактивная. Подсветка настраиваемая и имеет несколько режимов свечения.

Цена: US $24.99

Левитирующее НЛО

Необычный светильник в форме НЛО с несколькими режимами свечения, который вращается над своей платформой. Смотрится очень оригинально. Светильник оснащен встроенным динамиком. Подключив ваш смартфон по Bluethooth вы сможете прослушивать любимую музыку.

Цена: US $102.00


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Центр купонов АлиЭкспресс

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