Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - механическая клавиатура METOO-ZERO, левитирующее НЛО, магнитный кабель и многое другое
Механическая клавиатура METOO-ZERO
Хорошая игровая клавиатура в ретро-стиле с необычными круглыми клавишами, к которым очень быстро привыкаешь. Клавиши имеют моментальный отклик. Количество клавиш 87 шт.
Подсветка с несколькими режимами настройки. Ее хорошо видно днем и она не слепит ночью.
Клавиатура имеет высокий рейтинг и практически все положительные отзывы.
Цена: US $32.56 - 40.39
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Магнитный кабель
Популярный магнитный кабель с АлиЭкспресс. Количество подтвержденных заказов более 38 000. Рейтинг 4,9 из 5. Длина: 1 м. Кабель в качественной нейлоновой оплетке, который защищает от механических повреждений. При подключении загорается синяя подсветка.
Цена: US $0.84 - 1.96
Bluetooth виброколонка Adin
Мощная виброколонка, которая несмотря на свой размер издает очень мощный звук. Она подключается к любому устройству по Bluetooth. Емкость аккумулятора 1400 мАч. Мощность 26 Ватт. Adin 26W оснащена NFC модулем.
рекламаПриклонив колонку к любой плоской поверхности поверхность начнет вибрировать и издавать мощный звук.
Цена: US $58.42
Держатель для туалетной бумаги
Хороший держатель для туалетной бумаги, который можно дополнительно использовать как небольшой шкафчик или полочку, на которую можно положить мобильный телефон. Крепится на силиконовую вставку.
Цена: US $9.26 - 31.89
Беспроводные наушники QCY QS2
Одни из самых популярных беспроводных наушников на АлиЭкспресс, которые отлично сочетают в себе цену и качество.
Выделяются среди конкурентов хорошей автономностью (4 часа) и качеством. Благодаря уникальной конструкции хорошо сидят в ушной раковине и не выпадают.
Звук чистый и насыщенный с хорошими басами. Емкость аккумулятора 800 мАч.
Цена: US $21.58
Игровой коврик с подсветкой
Качественный игровой коврик с RGB подсветкой. Поверхность высококачественная со специальным покрытием, которое практически не создает трения, геймеры точно ее оценят.
Компьютерная мышь на таком коврике реактивная. Подсветка настраиваемая и имеет несколько режимов свечения.
Цена: US $24.99
Левитирующее НЛО
Необычный светильник в форме НЛО с несколькими режимами свечения, который вращается над своей платформой. Смотрится очень оригинально. Светильник оснащен встроенным динамиком. Подключив ваш смартфон по Bluethooth вы сможете прослушивать любимую музыку.
Цена: US $102.00
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