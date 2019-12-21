Популярные аккумуляторные батареи со встроенным контролером заряда. В батареях формата АА предусмотрен USB-разьем, вы сможете зарядить их напрямую от компьютера, повербанка. В батареях ААА есть разьем для MicroUSB. Срок службы батарей более трех лет. Емкость: 1200 мАч.

Цена: US $17.52 / набор

Интересная беспроводная колонка, в которой есть аналоговый радиоприемник, небольшой дисплей и перемотка. Емкость встроенного аккумулятора 2200 мАч. Есть два встроенных динамика и полноценный стереозвук. Размер: 170x 67x 33 мм.

Цена: US $17.77 - 18.66

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Хорошая портативная бритва от компании Xiaomi, которая подходит как для сухого, так и влажного бритья. Степень защиты IPX5. Бритва имеет компактный размер, благодаря этому ее удобно брать с собой в путешествие. На одном заряде проработает 90 минут.

Цена: US $17.98

Хороший набор керамических ножей от Xiaomi с эргономичной ручкой, не требующие заточки. Благодаря удобной форме и качественному материалу ручки удобно держать в руке даже если у вас жирные руки. Ножи обладают отличными режущими качествами. В набор входит также силиконовая доска.

Цена: US $7.66 - 32.98

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Прорезиненные колпачки для механической клавиатуры. Подходят практически ко всем клавиатурам. Колпачки хорошего качества с противоскользящим покрытием. В наборе 18 шт. Множество интересных расцветок вы найдете на странице продавца.

Цена: US $5.80 - 25.90





Игровая мышь с 7 клавишами и светодиодной подсветкой. Имеет четыре режима разрешения 1600-2400-3200-5500 dpi. Удобно лежит в руке, идеально подходит для игр. Количество заказов более 13 000, рейтинг 4,9 из 5.

Цена: US $6.45 - 8.98





Популярный ленточный органайзер, который поможет навести порядок с запутанными проводами. Его можно использовать многократно. На странице продавца вы найдете несколько вариаций размеров. Вещь полезная, пригодится каждому.

Цена: US $0.69 - 2.99













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