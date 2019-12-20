Интересный игрушечный кузнечик, который оснащен солнечной батареей. Как только солнечные лучи попадают на кузнечика, он начинает очень реалистично прыгать. Его размер 15x55 мм. Такой кузнечик будет интересен не только ребенку, но и взрослому.

Цена: US $0.77 - 1.50

Очень милая игрушка-повторюшка с АлиЭкспресс, которая умеет повторять ваши фразы. Такая игрушка развеселит любую компанию. Хомяк изготовлен из искусственного меха, приятный и мягкий на ощупь. Питается от 3 батареек ААА. Высота хомяка 14 см, ширина 8 см.

Хомяк улавливает любые звуки, кашель, смех и т.д. Может стать хорошим подарком.

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Цена: US $2.79

USB-накопители в наше время нужны каждому, это достаточно удобный и простой способ хранения информации. Данный USB-накопитель получил очень привлекательный дизайн. Может стать хорошим необычным презентом, подарком как для ребенка, так и для взрослого.

Цена: US $2.96 - 20.25

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Оригинальная подставка под ручку в виде рыцаря, который преклоняет колено перед вами. Такая увесистая статуэтка надежно фиксируется на столе. Ее размер:150x100x150 мм. Смотрится прилично. Подойдет для подарка начальнику, коллеге или близкому человеку.

Цена: US $12.24

Реалистичная игрушка в виде акулы, которая будет очень реалистично плавать по вашей комнате. Длина: 145 см. Емкость встроенного аккумулятора 150 мАч. Управлять акулой можно при помощи пульта, который идет в комплекте. С такой веселой игрушкой любой самый скучный вечер наполнится смехом и радостью.

Цена: US $12.50 - 32.98









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