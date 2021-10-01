Радиатор для SSD

Цена: $6.91

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Многим быстрым NVMe SSD свойственно сильно нагреваться под нагрузкой, особенно если они установлены в небольшие ITX-корпуса. Снизить температуру на ~ 10 градусов можно путем установки пассивного радиатора. Если надо снизить температуры ещё сильнее, то на помощь приходят радиаторы с активным охлаждением. Дополнительной "фишкой" является отображение текущей температуры на небольшом дисплее.

Игрушка для котов

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Цена: от $16.03

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Этот девайс умеет работать в двух автоматических и одном ручном режимах. В первом автоматическом он включается время от времени, случайными движениями лазерного луча заставляет кошку побегать, а затем выключается. Второй режим отличается от первого тем, что движения луча будут более быстрыми. В ручном режиме лазер будет светить строго прямо, чтобы можно было играть с питомцем самостоятельно.

Система контроля давления

Цена: от $23.10

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Простой способ сделать автомобиль безопаснее - это установить систему для контроля давления в шинах. В отличие от некоторых других вариантов, эта система подключается к автомобильной магнитоле. Таким образом не торпедо не нужно ставить дополнительный дисплей, что удобно. Поставляется вместе с USB-флешкой, где находится файлы для установки соответствующего приложения на Android, хотя их можно найти и в Play Market.

Электронный стабилизатор

Цена: от $121.89

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Электронный стабилизатор создан для того, чтобы видео, снятые на телефон, были максимально плавные, а картинка не дергалась и не дрожала. Гаджет наиболее актуален для создателей контента и тех, кто активно ведет соцсети. Время автономной работы устройства зависит от веса смартфона и может составлять 15 часов, но в реальности лучше рассчитывать на 10 часов.

Душевой гарнитур

Цена: от $56.18

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Стильный душевой гарнитур доступен в нескольких цветовых решениях, как однотонных, так и более ярких и контрастных. Особый шарм этому комплекту придает консоль с клавишами, напоминающими таковые у фортепиано. Размер так называемого тропического душа - 28 x 19 см, в нем 160 отверстий для воды. Гарнитура сделана из нержавеющей стали, АБС-пластика и латуни.

Электропривод для шторы

Цена: от $45.78

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Простой в использовании электропривод, который совместим с большинством популярных рулонных штор, в том числе из Леруа Мерлен и IKEA. В наличии 2 варианта под разные диаметры трубы (17 и 25 мм). Моторчик работает бесшумно, управление осуществляется при помощи пульта ДУ. При желании можно настроить управление по WiFi в мобильном приложении. Если есть смарт-колонка с Алисой, то будет работать и голосовое управление.

Паяльная станция

Цена: от $40.10

Паяльная станция мощностью 108 Вт способна обеспечить нагрев жала вплоть до 480°C. Время нагрева - 8 секунд. Станция вся целиком из металла, включая ручку. Кабели жаропрочные и мягкие. На борту стоит микроконтроллер, есть куча настроек. Температуру держит очень точно. Жала в комплекте в основном для мелкой пайки, даже "топорик" самый маленький, так что нужно сразу добирать жала по своей потребности.

Циркулярная пила

Цена: от $36.71

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На фотографии эта ручная циркулярка выглядит миниатюрной, но в реальности она оказалась достаточно крупной и массивной. Благодаря «шейке» сидит в руке очень надежно. В наборе только один диск на 115 мм, остальные на 85 мм и пара на 76 и 54 мм. Пробовал пилить пока что только ДВП и нетолстую фанеру - двигатель их кажется и не заметил. Также в комплекте ограничитель для продольного распила, шестигранник для смены диска, хобот для пылесоса, инструкция на китайском и английском языках.

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