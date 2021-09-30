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Обновился RPCS3 - эмулятор консоли Sony PS3
Были исправлены графические баги и увеличена производительность
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Похоже, что разработка эмулятора RPCS3 существенно ускорилась за последние несколько месяцев. Неделей ранее команда разработки на своем официальном ютуб-канале поделилась видео, где продемонстрировала внедрение технологии AMD FSR. Она позволила запускать в разрешении выше нативного даже те игры, которые изначально не поддерживают масштабирование разрешения.

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В новой версии эмулятора v0.0.18 разработчики исправили большое количество графических багов, сделав акцент на эксклюзивах платформы. Были исправлены баги с мерцающими текстурами, проблемы с шейдерами, с эффектами освещения и так далее.

В некоторых случаях была существенно улучшена производительность. Например, в случае игры The Darkness появилась возможность обойти ограничение в 30 fps и запустить игру в 60 fps. А долгожданный фикс ошибки освещения сделал игру полностью "играбельной".

Прогресс RPCS3 действительно удивляет, особенно если учесть, что большую часть работы делают всего 2 человека. Они известны под никнеймами Nekotekina и kd-11. Всего в этом обновлении была затронута 21 игра. На данный момент в эмуляторе RPCS3 были протестированы 3223 игры, и 2035 из них (~63%) получили отметку "Playable".

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Это означает, что большая часть библиотеки игр Sony PS3 на данный момент хорошо работает в эмуляторе, и эти игры можно пройти от начала до конца, не повстречав каких-либо серьезных багов, вылетов или просадок fps.

#playstation #эмулятор #playstation 3 #эмуляторы #rpcs3
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