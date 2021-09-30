Дисплей для 3D-принтера

Цена: $11.10

КУПИТЬ ТУТ

Недорогие модели 3D-принтеров часто поставляются с не самыми лучшими дисплеями. Им часто не хватает яркости и контраста, а порой они просто слишком маленькие, чтобы на них что-то разглядеть. Цвет шрифта, как и цвет подсветки этого дисплея можно менять на свой вкус, доступно 6 режимов на выбор. Модуль приезжает в антистатическом пакете. На тыльной стороне находятся 20 контактов, необходимых для взаимодействия с управляющей электроникой, для питания и для настройки подсветки.

Аккумуляторный пистолет для герметика

реклама

Цена: $25.75

КУПИТЬ ТУТ

Несколько лет назад между обычным, механическим пистолетом для герметиков и электрическим была настоящая пропасть в цене. Тогда аккумуляторные модели редко стоили меньше 4000 рублей. Но теперь на Алиэкспрессе можно найти немало более бюджетных моделей, в том числе и от крупных китайских брендов, типа Deko. Инструмент весит 0.92 кг, время автономной работы - около 4 часов.

Эмаль для мангалов

Цена: $5.23

анонсы и реклама -30% на Gigabyte RTX 3080 -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

КУПИТЬ ТУТ

Эмаль в видео аэрозоля создана для восстановления мангалов, помогает вернуть им первоначальный вид. Эмаль жаростойкая, эффект от использования держится долго. Ещё лучше применять не для восстановления, а для профилактики, то есть наносить эмаль на новый мангал или гриль сразу после покупки. Для того, чтобы полностью покрыть эмалью мангал средних размеров (как на фото), понадобится 2 баллончика.

Компьютерное кресло

Цена: от $280.80

реклама

КУПИТЬ ТУТ

Ультимативное компьютерное кресло, которое представляет из себя полноценное рабочее место с кронштейном для монитора и столиком для клавиатуры и мыши. Минус этой конструкции очевиден: при изменении угла наклона спинки наклоняется и системный блок. А это означает, что жесткие диски в таком ПК могут быстро выйти из строя. Таким образом для использования в ПК в данном случае подойдут только твердотельные накопители, благо что SSD сейчас стоят совсем не дорого.

Автомобильный зонт

Цена: $11.68

КУПИТЬ ТУТ

Недорогой зонт защищает салон от нагрева и от выцветания под действием солнечных лучей. Многие водители пользуются светоотражающей шторкой, которая цепляется к лобовому стеклу вакуумными креплениями. Минусом такого решения является то, что на установку шторки уходит больше времени, а также она может отвалиться, если стекло сильно нагреется. С зонтиком же получается неплохая экономия времени.

Трековые розетки

Цена: $14.80

КУПИТЬ ТУТ

Преимущество трековых розеток перед обычными - это гибкость в конфигурации. В каждый трек можно установить нужное количество розеток. Также розетки внутри трека можно перемещать, что делает их эксплуатацию максимально удобной. Если нужна розетка под американскую или китайскую вилку - их можно заказать отдельно и не использовать переходники или адаптеры. Среди опций есть и розетка с двумя разъемами USB для подзарядки гаджетов.

Автоматическая щетка

Цена: $23.64

КУПИТЬ ТУТ

Эта щетка делает самостоятельную мойку автомобиля намного проще. Вода подается по трубке и попадает в центральную часть щетки, где за счет лопастей раскручивает щетку. Таким образом получается автоматизированная подача воды, плюс щеткой особо двигать не нужно, так как она сама крутится. В отдельный резервуар справа желательно предварительно залить моющее средство.

Термостатический смеситель

Цена: $14.72

реклама





КУПИТЬ ТУТ

Если напор горячей или холодной воды не постоянен, то настроить воду для того, чтобы принять душ, может стать непростой задачей. Наиболее простым решением станет установка термостатического смесителя. Он позволяет зафиксировать нужную температуру воды, а не настраивать её каждый раз заново, когда изменился напор. Установил смеситель в районе раковины для удобства, теплая вода из крана теперь бежит намного раньше, т. к. смеситель сначала прогоняет горячую воду, а уж потом подмешивает к ней холодную.

Распродажа на Aliexpress "Это Автоскидки"

реклама

Друзья, актуальные промокоды и купоны для AliExpress вы всегда сможете найти на моем канале в Яндекс.Мессенджере. Подписывайтесь, там собрана вся информация о текущих акциях.