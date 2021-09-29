Пару дней назад в сети стали появляться фотографии новой консоли от Nintendo - Switch OLED, которая должна будет выйти 8 октября. Сначала Nintendo пыталась бороться с распространением фотографий, где сравнивали дисплеи старой и новой консоли. В частности, фотография ниже была удалена с сайта reddit, однако потом её перезалили в twitter. Похоже, что специалисты Nintendo посчитали борьбу с собственными фанатами бесполезной, поэтому в дальнейшем фотографии не удалялись.

Сравнение старого Switch (сверху) и нового Switch OLED (снизу)

Разрешение дисплея осталось прежним (720p), так же как и соотношение сторон. Однако подросшая на 0.8" диагональ и смена матрицы с LCD на OLED действительно сделали консоль более интересной. Ещё одним полезным новшеством стала новая подставка на тыльной части устройства. Она тоже выросла в размерах и стала менее хлипкой. Довольно подробное сравнение старого и нового свитча провел автор ютуб-канала Nintendo Prime:

По мнению автора, новое расположение слота для карт памяти Micro SD сделало его менее удобным в использовании. А вот максимальная яркость нового дисплея стала существенно выше, что делает возможным комфортное использование консоли вне помещений. Как и ожидалось, объем встроенной памяти увеличился вдвое: с 32 Гб до 64 Гб. Стоят ли эти изменения переплаты в $50? Скорее всего, об этом можно будет судить по объему продаж.