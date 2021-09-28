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Недорогие и полезные товары с AliExpress: датчик протечки, смарт-счетчик и другое

Находки с AliExpress, которые интересны своими функциями и низкой ценой. Подборка полезных гаджетов и различных приспособлений, делающих жизнь проще.
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Сканер штрихкодов

Цена: $44.99

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Сравнительно бюджетный сканер штрихкодов является своего рода аксессуаром для смартфона. Он подключается к телефону по bluetooth, работа происходит в мобильном приложении. Внутри сканера находится аккумулятор на 2600 мАч, который в случае необходимости способен подзарядить и смартфон. Устройство цепляется на смартфон при помощи пружинного крепления.

Смарт-счетчик

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Цена: $17.41

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Несложно заметить, что по взгляду на этот счетчик определить расход воды не получится. Собственно, смотреть на него и не нужно. Будучи на расстоянии до 10 метров от него, можно подключиться к счетчику по bluetooth и на экране смартфона увидеть актуальные данные о расходе воды. Приложение от производителя доступно и на iOS, и на Android. Устройство работает от батареек CR2477.

Зарядное устройство

Цена: от $12.97

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Устройство "3 в 1" мощностью 20 Вт создано для одновременной зарядки смартфона, смарт-часов и беспроводных наушников. В основании находится диодная подсветка: синий свет означает, что зарядка идет, а зеленый - что нет. На нижней части платформы находится 4 прорезиненные ножки, препятствующие скольжению. Там же расположена и вентиляционная решетка.

Датчик протечки

Цена: $7.32

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Сейчас многие советуют при планировке ванной комнаты оставлять под раковиной выход под розетку, чтобы потом подключить туда датчик протечки. Но что делать если ремонт давно завершен? Разумеется, использовать беспроводной, аккумуляторный вариант. Высота датчика - 34 мм, а диаметр в основании - 54 мм. Девайс очень экономно использует батарейку (CR123A), выходит на связь только в момент намокания контактов. Всё остальное время он "спит", то есть может по 6-8 месяцев на одной батарейке продержаться.

Беспроводной пылесос

Цена: от $334.84

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Нечасто удается встретить столько подробных восторженных отзывов о пылесосе на Алиэкспресс. Но этот аппарат действительно отрабатывает каждый вложенный в него рубль. Он питается от аккумулятора, при этом не только пылесосит, но и моет полы. Внутри находятся 2 отсека, один для чистой воды, другой для грязной. Так что он не "размазывает" грязь по полу, а действительно её смывает.

На корпусе есть индикатор, который полезен при уборке особо загрязненных мест: диодная полоса меняет цвет в зависимости от остаточной загрязненности поверхности. Так сразу будет понятно, когда можно будет переходить к уборке в следующем месте.

Бюджетный планшет

Цена: $125.7 с промокодом HITWOW1200

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Teclast M40SE - это популярный 10-дюймовый планшет на операционной системе Android 10. Он может предложить IPS дисплей с разрешением 1200 x 1920 точек, 4 Гб ОЗУ и 128 Гб внутреннего пространства с возможностью расширения карточками памяти. Есть слот для сим-карт, который позволяет не только пользоваться мобильным интернетом, но и принимать звонки. Микрофон во время разговора работает нормально, но всё же удобнее будет использовать гарнитуру.

Видеорегистратор

Цена: от $59.99

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Этот видеорегистратор снимает видео в разрешении 4K, что само по себе неплохо. Но больше всего радует качество ночной съемки, номера автомобилей остаются хорошо различимы - всё-таки оптика от Sony даёт о себе знать. В качестве опции можно взять камеру заднего вида, она подключается длинным мягким проводом, который не дубеет на морозе. Однако её разрешение уже только Full HD. Посмотреть записи можно прямо со смартфона, подключившись к регистратору по WiFi.

Мышь Razer Basilisk X

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Цена: $39.49

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Мышки Razer на территории СНГ часто считают слишком дорогими и переоценёнными. И это неудивительно, ведь их ценник существенно выше, чем у похожих решений от тех же Logitech. Однако ситуация сильно меняется, если заказывать мышки Razer из Китая, там их цена примерно в полтора раза ниже. Возможность купить подделку исключена, так как с каждой мышкой поставляется уникальный код, по которому можно проверить оригинальность устройства на официальном сайте. При подключении к ПК автоматически устанавливается программа для тонкой настройки Razer Synapse.

USB-вентилятор

Цена: от $11.99

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Во многих автомобилях поток холодного или горячего воздуха из кондиционера слабо достает до второго ряда сидений, из-за чего пассажиры там могут испытывать дискомфорт. Справиться с этим может помочь вот такое нехитрое устройство. Также оно в состоянии ускорить оттаивание лобового стекла, уменьшить запотевание и так далее. Подходит для автомобилей с вольтажом бортовой сети 12В и 24В.

ТВ-приставка

Цена: от $38.31

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Стильная и функциональная приставка на Android 11 с поддержкой 4K HDR 60 fps. Пульт ДУ по своей геометрии напоминает таковой у ТВ-приставок от Xiaomi, но содержит больше кнопок и потому немного удобнее. Объем оперативной памяти на выбор: 2 либо 4 Гб. А объем внутреннего накопителя - от 16 до 64 Гб. Радует наличие полноразмерного оптического разъема S/PDIF. Два разъема USB позволяют подключать внешние HDD и SSD + есть отдельный разъем для карточек памяти.

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