Проблема возникает в книжной ориентации

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Не успела Apple справиться с проблемой поддержки частоты 120 Гц в дисплеях новых iPhone 13 Pro, как пользователи стали массово жаловаться на проблемы с дисплеем iPad Mini 6. На этот раз ситуация не касается разработчиков сторонних приложений, а связана исключительно с некорректной работой устройства.

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При прокрутке экрана одна половина экрана обновляется быстрее, чем другая. Возникает ощущение, что левая часть дисплея работает на частоте 30 Гц, в то время как правая - на стандартных 60 Гц. Это создает неприятный визуальный эффект, который в соцсетях уже прозвали "эффектом желе".

Один из редакторов издания The Verge Дитер Бон разместил на своем аккаунте в твиттере видео с демонстрацией некорректной работы экрана iPad mini 6. Можно заметить, что левая половина экрана не успевает за правой и из-за этого изображение выглядит "замыленным".

Отмечается, что проблема наиболее заметна именно в книжной ориентации и почти не ощущается, если пользоваться планшетом в альбомной ориентации. Впрочем, любителей соцсетей и лент рекомендаций такая ситуация едва ли обрадует. Дитер Бон также напомнил, что похожая проблема была характерна для ранних экземпляров Samsung Galaxy Fold, однако там ситуация была ещё хуже.

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На данный момент неизвестно, заключается проблема в софте или в "железе". Остается ждать комментариев от Apple и надеяться на исправления в будущих обновлениях iPadOS 15.