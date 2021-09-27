Не успела Apple справиться с проблемой поддержки частоты 120 Гц в дисплеях новых iPhone 13 Pro, как пользователи стали массово жаловаться на проблемы с дисплеем iPad Mini 6. На этот раз ситуация не касается разработчиков сторонних приложений, а связана исключительно с некорректной работой устройства.
реклама
При прокрутке экрана одна половина экрана обновляется быстрее, чем другая. Возникает ощущение, что левая часть дисплея работает на частоте 30 Гц, в то время как правая - на стандартных 60 Гц. Это создает неприятный визуальный эффект, который в соцсетях уже прозвали "эффектом желе".
Один из редакторов издания The Verge Дитер Бон разместил на своем аккаунте в твиттере видео с демонстрацией некорректной работы экрана iPad mini 6. Можно заметить, что левая половина экрана не успевает за правой и из-за этого изображение выглядит "замыленным".
Отмечается, что проблема наиболее заметна именно в книжной ориентации и почти не ощущается, если пользоваться планшетом в альбомной ориентации. Впрочем, любителей соцсетей и лент рекомендаций такая ситуация едва ли обрадует. Дитер Бон также напомнил, что похожая проблема была характерна для ранних экземпляров Samsung Galaxy Fold, однако там ситуация была ещё хуже.
На данный момент неизвестно, заключается проблема в софте или в "железе". Остается ждать комментариев от Apple и надеяться на исправления в будущих обновлениях iPadOS 15.