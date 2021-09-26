Недорогие и полезные товары с AliExpress: подставка для ПК, саундбар и другое
Кулеры для маршрутизаторов
Цена: $14.80
Современные высокопроизводительные WiFi-роутеры под большой нагрузкой способны сильно нагреваться, особенно если расположены в хорошо отапливаемом помещении. В таком случае пара дополнительных кулеров будут совсем не лишними. На фото выше кулеры прикреплены к популярному Wifi-роутеру Netgear R7000, однако они подойдут и для множества других моделей. Кулеры фиксируются при помощи комплектного двустороннего скотча "3M".
Подставка для ПК
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Цена: от $19.45
Подставки для ПК от китайского производителя Orico предлагаются в нескольких вариантах. Они отличаются стилем, размерами и возможностями. "Топовая" модель позволяет регулировать длину и ширину платформы, подгоняя её под конкретный системный блок, довольно удобно. Клиренс в любом исполнении будет равен 50 мм, так что через пороги или по ковру эта подставка проедет без проблем, в случае необходимости.
Защитная сетка
Цена: от $13.72
Многие владельцы кошек замечали, что их питомцы иногда не прочь полакомиться зеленью. И ладно бы это были какие-нибудь сорняки, но очень часто в ход идёт рассада или декоративные растения. Чтобы защитить их от котов, существует специальная сетка, которая расстилается по земле и не дает пушистым питомцам подобраться к растениям. Ширина сетки - 29 см, а длина рулона на выбор - 2 либо 4 метра.
Саундбар
Цена: от $20.32
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Компактный симпатичный саундбар как нельзя лучше впишется в пространство возле монитора. Особенно актуально, когда монитор большой, и ширины стола не хватает, чтобы сбоку поставить обычные компьютерные колонки. Подключить саундбар можно как проводом (обычный Aux), так и без проводов по Bluetooth. Цвет корпуса на выбор: белый и черный. На правом торце находится кнопка включения и шайба регулировки громкости.
Расческа
Цена: от $12.87
Электрическая расческа - это самый простой способ для укладки бороды. Для работы с ней не требуются какие-то специальные навыки или сноровка. Используется она точно так же, как и обычная расческа. Разница лишь в том, что эта подключается к розетке и нагревается до заданной температуры. Диапазон регулировок: от 120 до 200°C. Устройство нагревается и готово к работе уже через 30 секунд после включения.
Защитная оплетка
Цена: от $3.06
Защитная оплетка произведена из полимерных волокон, хорошо подходит для быстрого кабель-менеджмента. Материал не горючий, при соприкосновении с пламенем он оплавляется, но не горит. Благодаря особенностям структуры, оплетка может расширяться или сужаться, однако при этом меняется и длина. Поэтому для больших пучков проводов длину оплетки лучше брать с запасом.
Видеорегистратор
Цена: от $93.75
Этот видеорегистратор поставляется вместе с 2 камерами. Одна из них фронтальная и записывает видео в разрешении Full HD. Вторая камера - тыловая, 720p. Битрейт приличный, так как видео записывается одновременно на обе камеры. В итоге карточка на 64 Гб полностью заполняется за ~ 5 часов, далее идет перезапись. Камеры не боятся дождя и грязи, так как защищены по стандарту IP67.
Смартфон Redmi
Цена: от $146.99
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Смартфон Redmi T9 выгодно отличается от других девайсов хорошо сбалансированными характеристиками. Аккумулятор на 6000 мАч позволяет заряжать устройство не каждый день, а через день. Сканер отпечатков пальцев находится на правом торце, возле качельки громкости, довольно удобно. На верхнем торце можно найти стандартное 3.5 мм гнездо для наушников, которое теперь редко встретишь в более дорогих аппаратах. Защитная пленка наклеена на экран уже с завода. Необычная текстура задней крышки не собирает следы от пальцев и препятствует выскальзыванию.
Световой меч
Цена: $51.03
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Еще 3 года назад за световой меч такого качества пришлось бы отдать как минимум вдвое большую сумму. Девайс прочный, хорошо выдерживает столкновения с другим таким же мечом и падения на пол. Свечение яркое, трубки широкие. В комплекте шестигранник для закручивания трубки, зарядное устройство и пара запасных болтов. Меч оснащен гироскопами, поэтому моментально реагирует на движение, доступно 6 громких звуковых эффектов и 12 цветов.
Умные часы
Цена: $64.89
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TicWatch S2 - это смарт-часы, которые выглядят намного дороже своей цены. Внутри чип от Qualcomm, на борту Wear OS от Google. Часто в этой ценовой категории часы оснащаются обычными IPS-дисплеями, но здесь установлен Amoled, разрешение 400 x 400 пикселей, 1.39 дюйма. Корпус защищен в соответствии с американским военным стандартом MIL-STD-810G. Это означает, что часы устойчивы к воздействию воды (можно нырять), холода (до -20°C), пыли, соли и падений.
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