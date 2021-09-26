Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: подставка для ПК, саундбар и другое

Находки с AliExpress, которые интересны своими функциями и низкой ценой. Подборка полезных гаджетов и различных приспособлений, делающих жизнь проще.
[ ] для раздела Блоги
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Кулеры для маршрутизаторов

Цена: $14.80

КУПИТЬ ТУТ

Современные высокопроизводительные WiFi-роутеры под большой нагрузкой способны сильно нагреваться, особенно если расположены в хорошо отапливаемом помещении. В таком случае пара дополнительных кулеров будут совсем не лишними. На фото выше кулеры прикреплены к популярному Wifi-роутеру Netgear R7000, однако они подойдут и для множества других моделей. Кулеры фиксируются при помощи комплектного двустороннего скотча "3M".

Подставка для ПК

реклама

Цена: от $19.45

КУПИТЬ ТУТ

Подставки для ПК от китайского производителя Orico предлагаются в нескольких вариантах. Они отличаются стилем, размерами и возможностями. "Топовая" модель позволяет регулировать длину и ширину платформы, подгоняя её под конкретный системный блок, довольно удобно. Клиренс в любом исполнении будет равен 50 мм, так что через пороги или по ковру эта подставка проедет без проблем, в случае необходимости.

Защитная сетка

Цена: от $13.72

анонсы и реклама
-11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

КУПИТЬ ТУТ

Многие владельцы кошек замечали, что их питомцы иногда не прочь полакомиться зеленью. И ладно бы это были какие-нибудь сорняки, но очень часто в ход идёт рассада или декоративные растения. Чтобы защитить их от котов, существует специальная сетка, которая расстилается по земле и не дает пушистым питомцам подобраться к растениям. Ширина сетки - 29 см, а длина рулона на выбор - 2 либо 4 метра.

Саундбар

Цена: от $20.32

реклама

КУПИТЬ ТУТ

Компактный симпатичный саундбар как нельзя лучше впишется в пространство возле монитора. Особенно актуально, когда монитор большой, и ширины стола не хватает, чтобы сбоку поставить обычные компьютерные колонки. Подключить саундбар можно как проводом (обычный Aux), так и без проводов по Bluetooth. Цвет корпуса на выбор: белый и черный. На правом торце находится кнопка включения и шайба регулировки громкости. 

Расческа

Цена: от $12.87

КУПИТЬ ТУТ

Электрическая расческа - это самый простой способ для укладки бороды. Для работы с ней не требуются какие-то специальные навыки или сноровка. Используется она точно так же, как и обычная расческа. Разница лишь в том, что эта подключается к розетке и нагревается до заданной температуры. Диапазон регулировок: от 120 до 200°C. Устройство нагревается и готово к работе уже через 30 секунд после включения.

Защитная оплетка

Цена: от $3.06

КУПИТЬ ТУТ

Защитная оплетка произведена из полимерных волокон, хорошо подходит для быстрого кабель-менеджмента. Материал не горючий, при соприкосновении с пламенем он оплавляется, но не горит. Благодаря особенностям структуры, оплетка может расширяться или сужаться, однако при этом меняется и длина. Поэтому для больших пучков проводов длину оплетки лучше брать с запасом.

Видеорегистратор

Цена: от $93.75

КУПИТЬ ТУТ

Этот видеорегистратор поставляется вместе с 2 камерами. Одна из них фронтальная и записывает видео в разрешении Full HD. Вторая камера - тыловая, 720p. Битрейт приличный, так как видео записывается одновременно на обе камеры. В итоге карточка на 64 Гб полностью заполняется за ~ 5 часов, далее идет перезапись. Камеры не боятся дождя и грязи, так как защищены по стандарту IP67.

Смартфон Redmi

Цена: от $146.99

реклама



КУПИТЬ ТУТ

Смартфон Redmi T9 выгодно отличается от других девайсов хорошо сбалансированными характеристиками. Аккумулятор на 6000 мАч позволяет заряжать устройство не каждый день, а через день. Сканер отпечатков пальцев находится на правом торце, возле качельки громкости, довольно удобно. На верхнем торце можно найти стандартное 3.5 мм гнездо для наушников, которое теперь редко встретишь в более дорогих аппаратах. Защитная пленка наклеена на экран уже с завода. Необычная текстура задней крышки не собирает следы от пальцев и препятствует выскальзыванию.

Световой меч

Цена: $51.03

реклама

КУПИТЬ ТУТ

Еще 3 года назад за световой меч такого качества пришлось бы отдать как минимум вдвое большую сумму. Девайс прочный, хорошо выдерживает столкновения с другим таким же мечом и падения на пол. Свечение яркое, трубки широкие. В комплекте шестигранник для закручивания трубки, зарядное устройство и пара запасных болтов. Меч оснащен гироскопами, поэтому моментально реагирует на движение, доступно 6 громких звуковых эффектов и 12 цветов.

Умные часы

Цена: $64.89

КУПИТЬ ТУТ

реклама

TicWatch S2 - это смарт-часы, которые выглядят намного дороже своей цены. Внутри чип от Qualcomm, на борту Wear OS от Google. Часто в этой ценовой категории часы оснащаются обычными IPS-дисплеями, но здесь установлен Amoled, разрешение 400 x 400 пикселей, 1.39 дюйма. Корпус защищен в соответствии с американским военным стандартом MIL-STD-810G. Это означает, что часы устойчивы к воздействию воды (можно нырять), холода (до -20°C), пыли, соли и падений.

Распродажа на Aliexpress "Это Автоскидки"

Друзья, актуальные промокоды и купоны для AliExpress вы всегда сможете найти на моем канале в Яндекс.Мессенджере. Подписывайтесь, там собрана вся информация о текущих акциях.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress подборка подборка aliexpress покупки покупки из китая подборка алиэкспресс
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Falchion
23
Обзор TWS-наушников MSI CH40 Wireless Earbuds
17
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
35
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
44
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503Q)
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS GeForce RTX 2070 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
16
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
50
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
16
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
23 сентября 2021 44
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
20 сентября 2021 50
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
13 сентября 2021 25
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Falchion
25 сентября 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft открыла доступ к бесплатному обновлению до Windows 11 – инструкция и подробности
34
Российские магазины снизили цены на видеокарты – геймерские NVIDIA LHR со скидкой до 15%
19
Microsoft переходит на чистую систему: больше никаких предустановленных программ в Windows 11
12
Microsoft официально повышает цены на консоли в РФ с 1 октября – Xbox Series X за $685 или 49 990 р
21
Новые литий-ионные батареи могут произвести революцию в электромобилях
7
Как вернуться на Windows 10 после неудачного обновления до Windows 11 – подробности и инструкция
10
Специалисты SiSoftware провели предварительный тест Intel Core i9-12900K
65
Крупные производители готовятся к выпуску игровых видеоадаптеров Intel Arc Alchemist
9
Энтузиаст оживил NPC из The Witсher 3: Wild Hunt и показал, как бы они выглядели в реальной жизни
5
Стоимость Биткоина и Эфира рухнула после запрета в Китае транзакций в криптовалюте
14
Китай нанёс очередной удар по Биткоину – запрет на транзакции для граждан обвалил цену криптовалюты
26
Илон Маск объявил о расставании с певицей Граймс
11
Видеокарты Intel будут дешевле моделей NVIDIA и AMD, а флагман поборется с RTX 3070 Ti — инсайдер
36
Разработан интеллектуальный оптоволоконный кабель
5
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобным пермской
162
Xiaomi выпустила большой сборник прошивок на базе MIUI 12 и MIUI 12.5 для 123 актуальных смартфонов
+
Свежие результаты тестов Core i9-12900K демонстрируют его ощутимое превосходство над Ryzen 9 5950X
43
Не хочешь – заставим: власти США намерены жёстко бороться с дефицитом чипов
57
GSC Game World проводит творческий конкурс на ключи S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
2
Core i9-12900K в однопоточном тесте Cinebench R23 набирает более 2000 баллов
9

Популярные статьи

Никогда такого не было и вот опять...или релиз Diablo ll Resurrected
58
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть шестая
15
Для чего IBM представила нейронный процессор и что он изменит
25
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Falchion
23
Почему год от года дорожают комплектующие, материнские платы в частности
67
Обзор ZTE Blade V30 Vita - недорогой смартфон с 48 Мп камерой и хорошим объёмом памяти
25
На Overclockers.Ru стартует голосование за лучшую игру тысячелетия: важно мнение каждого геймера
25
BloodRayne: Terminal Cut: охотница за нечистью
9
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5

Сейчас обсуждают

eightylvl
14:00
Нет, это называется маркетинг.
Почему год от года дорожают комплектующие, материнские платы в частности
APTEMKA267
14:00
Мы тут про цены в долларах говорим на минуточку. За это время доллар подешевел на 44%. Т.е. вместо 200 стало 300, но никак не 1000
Почему год от года дорожают комплектующие, материнские платы в частности
Шотахупипу
13:59
Ты мне сначала в этот писюн дунь пару раз, потом замеры. Ты тоже "жертва ста градусов"? Очевидно да. Дорогая, запомни, то что горячо твоему пальчику, не значит что это плохо. Понятно?
Почему год от года дорожают комплектующие, материнские платы в частности
LoL
13:59
Раньше процессоры были без блока фпу, у них, по твоей логике 0 ядер?)
Специалисты SiSoftware провели предварительный тест Intel Core i9-12900K
Зеновий Радеонович
13:59
Кризис, мафия, МЕ, дьябло и что там еще - это старье с новыми шкурками. Да, кто не играл оригнал, ну, може и будет играть. Но как бы ремастер - признание в собственной ущербности (это я про близард и...
Никогда такого не было и вот опять...или релиз Diablo ll Resurrected
Xenos_One
13:58
это каких таких причин например? От КЗ выгорело бы все к черту!
Почему год от года дорожают комплектующие, материнские платы в частности
Максим Котиков
13:58
Наконец то говно от амд полешевеет . Ждём сопли красножопых)
Предполагаемый Core i9-12900K оказался на 27% быстрее Ryzen 9 5950X в однопоточном тесте CPU-Z
Сергей Морозов
13:57
Ты только забыл уточнить, что эта плата втыкается в 1U шасси с пачкой вентиляторов стоимостью по 100 баксов каждый, с направляющими воздушных потоков. И шумит это чудо так, что если запустить это дом...
Почему год от года дорожают комплектующие, материнские платы в частности
muas
13:56
Инфляция называется.
Почему год от года дорожают комплектующие, материнские платы в частности
wwr222
13:56
Писюн,давай видео с замером температуры.
Почему год от года дорожают комплектующие, материнские платы в частности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем