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LongTimeAgo
Разработчикам придется обновить приложения для iOS, чтобы использовать 120 Гц дисплеи iPhone 13 Pro
Apple пообещала исправить ошибки, которые не позволяют приложениям использовать высокую частоту кадров
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Согласно свежей статье от Apple, разработчикам сторонних приложений придется выпустить обновления, чтобы их приложения получили возможность работать на частоте 120 Гц. Необходимо будет добавить соответствующий ключ в файл .plist. На данный момент только приложения от самой Apple поддерживают 120 Гц на новых смартфонах. К слову, из всех смартфонов компании только iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max обладают экранами с такой частотой обновления.

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Также Apple сообщила о наличии ошибки, которая не позволяет приложениям, использующим технологию Core Animation от Apple, работать на повышенной частоте. Представители компании пообещали исправить эту ошибку в одном из ближайших обновлений для iOS 15.

Следует отметить, что впервые дисплей с частотой 120 Гц компания из Купертино внедрила еще в 2017 году в планшете iPad Pro 10.5". Планшетам iPad Pro не придется ждать обновления прошивки, там множество приложений работают на удвоенной частоте уже не первый год.

Несмотря на успех iPad, Apple не торопилась устанавливать 120 Гц панели в свои смартфоны, так как это могло слишком сильно сказаться на автономности iPhone.

Похоже, что пользователям придется подождать несколько недель или даже месяцев, пока большинство популярных приложений смогут работать на повышенной частоте. Похожая ситуация была после выхода iPhone 6 и iPhone X. Тогда разработчикам понадобилось время, чтобы адаптировать свои продукты под сильно изменившиеся дисплеи новых моделей.

#apple #iphone #120 hz #120 гц #120гц
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